Viimeinen naula arkkuun Tavastialla – "Disco Ensemblen lopettajaiskeikka oli niin intensiivinen, että sillä energialla olisi valaissut pienen kylän"

Suomalaisen musiikin päivä lauantaina sai arvoisensa lopun, kun post-punk-yhtye Disco Ensemble soitti 20-vuotisen uransa viimeisen keikan. Yhtyeen yhdeksän illan putki Tavastialla Helsingissä huipentui keikkaan, joka oli taattua Disco-laatua: niin intensiivinen, että siitä syntyneellä energialla pystyisi valaisemaan pienen kylän.

Bändin ura alkoi 2000-luvulla suomalaisten emo-nuorten lempilapsena. Ryhmänä, jonka musiikki ei kalvennut angloamerikkalaisten verrokkiensa rinnalle.

Vuonna 2012 ilmestynyt Second Soul -single vei bändin radioaalloille, ja vuoden 2017 Afterlife-levy räjäytti pankin. Albumi lunasti yhtyeen paikan suomalaisten sydämissä nousten ilmestyessään levylistan kakkoseksi aikana, joka ei ollut rockmusiikille otollinen.

Disco Ensemblen menestyksen takana ovat kuitenkin vuodesta toiseen olleet livekeikat. Bändillä on ollut esiintyjänä harvinainen vastavuoroisuuden lahja, se on ruokkinut yleisöä energiallaan ja saanut sen satakertaisena takaisin. Tämä, jos mikä korostui lauantaina Tavastialla. Sali huokui molemminpuolista kiitollisuutta yhteisistä vuosista.

Vaikka Disco Ensemble onkin saatellut yhden suomalaisten sukupolven aikuisuuteen, ei keikalla ollut aikuisuudesta tietoakaan. Moshpit pyöri ja hiki virtasi, kun bändi marssitti ilmoille hittejään, kuten Drop Dead Casanova, Magic Recoveries, Bad Luck Charm ja Black Euro.

Ennen encoreita kuultiin harvinaisuus, pariminuuttinen punk-rykäisy ja fanien suosikki In Neon viidentoista vuoden takaiselta Viper Ethics -debyytiltä.

Sitten tulikin se odotettu – ja pelätty hetki – jolloin ilmoille kaikui Disco Ensemble -klassikko We Might Fall Apartin kosketinintro. Vielä viimeisen kerran Tavastialla huudettiin yhteen ääneen: We might fall apart!

Illan paketoi sen jälkeen raivoisa Stun Gun. Näin olivat porilaisten marssit marssitut.