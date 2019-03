Ville, 24, ei käynyt parturissa puoleentoista vuoteen – nyt yli 17-senttinen poninhäntä lähti ja hiukset lähetettiin syöpälapsille

Ville Laitinen, 24, on jättänyt parturin väliin puolentoista vuoden ajan. Hänen hiuksistaan saa nyt 17 sentin pituisen poninhännän, joten on vihdoin aika mennä parturiin: Hän varasi ajan HIUS-parturi-kampaamosta, sillä sieltä hänen hiuksensa lähetetään syöpäjärjestölle, englantilaiselle Little Princess Trustille. Järjestö tekee työtä, jotta syöpään sairastuneet lapset saisivat aidosta hiuksesta tehtyjä peruukkeja.

Matkailualan restonomiksi opiskelevalle Laitiselle hiuksenkasvatusprojekti on jo toinen.

– Edellisellä kerralla kasvatin hiuksia kaksi vuotta ja lähetin ne itse suoraan Englantiin, sillä silloin ei löytynyt parturi-kampaamoa, joka olisi lähettänyt hiukset eteenpäin. Nyt on paljon helpompaa, hän kiittelee HIUS-ketjua.

Hänen motiivinaan on pienten syöpäpotilaiden auttaminen.

– Olen kotoa oppinut, että jos toista ihmistä pystyy auttamaan, niin pitää tehdä. Vaikka opiskelijalla ei ole ylimääräistä rahaa, hän voi tehdä arjen hyviä tekoja.

Kuten luovuttaa tukkaansa.

Ville Laitinen muistaa lapsuudestaan, miten ahdistavaa lapsen oli nähdä syöpään sairastunut kummitäti ilman hiuksia.

Hiushyväntekijänä hän on innostanut muitakin mukaan.

– Kun miehellä on ensin pitkä tukka ja hän käy sen sitten leikkauttamassa, ympärillä olevat ihmiset huomaavat asian. Silloin on hyvä paikka kertoa hyväntekeväisyysmahdollisuudesta muille.

Hän kertoo viihtyvänsä paremmin lyhyessä tukassa, sillä se on vilpoisa kesällä, ei vaadi paljon hoitoa eikä aamuisin tarvitse selvitellä takkuja.

Laitisen mukaan pitkätukkaisille naisille 17 sentin luovutus voisi olla helpompaa normaalin kampaamokäynnin yhteydessä, koska yleensä tukkaa pitää joka tapauksessa lyhentää.

Myös hänen maanviljelijäveljensä on intoutunut kertaalleen kasvattamaan ja luovuttamaan hiuksia.

– Meillä on isänpuolen suvussa kaljuja miehiä, joten ajattelimme, että niin kauan kun emme ole kuulapalloja, voimme luovuttaa hiuksiamme hyvään tarkoitukseen, Ville Laitinen kertoo.

Parturi-kampaaja Heli Taali Vapaudenkadun HIUS-liikkeestä sanoo, että hiusten luovuttajien määrä on koko ajan kasvussa. Luovuttajia on joka kuukausi, ja heistä valtaosa naisia.

Ville Laitinen käy luovuttamassa verta, on hakenut kantasolurekisteriin sekä toimii Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummina kuljettamassa lapsia ja nuoria harrastuksiin tai harrastamassa näiden kanssa.