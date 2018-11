Ville Valo & Agents lähtee ensi vuonna ainoaksi jäävälle kiertueelle – Badding-kappaleita kuullaan Jämsässä ja Jyväskylässä

HIMin johtotähtenä tunnetuksi tulleen laulaja Ville Valon ja suomalaisen rautalankaiskelmän veteraanibändi Agentsin yhteislevy Ville Valo & The Agents ilmestyy 15. helmikuuta 2019. Agentsin edesmenneen solistin Rauli "Badding" Somerjoen laulamia kappaleita sisältävän albumin tiimoilta tehdään myös Jämsän Himos Areenasta 2. maaliskuuta alkava kiertue. Keski-Suomessa kokoonpano esiintyy lisäksi Jyväskylän Tanssisali Lutakossa 14. maaliskuuta. Muita esiintymispaikkakuntia ovat muun muassa Ähtäri, Kangasniemi ja Kuopio.

– Tuleva Ville Valo & Agents -kiertue on jo aika mones rundi meidän bändille. Metsäradiossa ollaan oltu vuodesta -79. Itse lähdin baanalle -74, seitsemäntoistavuotiaana, eli tuleva keikkakesä on mulle neljäskymmenesviides. Keikkamestat ja tienvarsinäkymät alkavat olla tuttuja, mutta nyt on ilmassa uudenlaista jännitystä kun solistina on itse Musta Prinssi, Ville Valo, Agentsin kitaristi Esa Pulliainen kommentoi tiedotteessa.

Samaisessa tiedotteessa paljastetaan, että kevätkiertuetta seuraavien kesäkeikkojen jälkeen projekti loppuu.

– On ilo ja kunnia palvella Kapteeni Pulliaista ja hänen miehistöään tällä ainutkertaisella Baddingin tahdittamalla tutkimusmatkalla läpi korpimaiden kotoisten kohti melankolian sinivalkoista sydäntä", Ville Valokin hehkuttaa tiedotteessa.

Ensimmäisen kerran kokoonpano nähdään lavalla Emma Gaalassa Helsingin Hartwall Arenalla 2. helmikuuta.

Ville Valo & The Agents -kiertueen lipunmyynti alkaa maanantaina 3. joulukuuta.