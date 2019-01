Vintage Finland saa retrovaatteista innostuneet kärkkymään puhelintensa ääressä – jyväskyläläinen Jere kertoo, kuinka Instagram-tilistä syntyi kannattava bisnes

Instagramissa vastaan tulee kuva, jossa lukee päivä ja kellonaika: tuleva keskiviikko, kello 17.

Tuolla kellonlyömällä Vintage Finland -nimiselle Instagram-tilille latautuu toistakymmentä myynti-ilmoitusta käytetyistä vaatteista ja asusteista, joita kärkkyvät tuhannet seuraajat.

Kuten arvata saattaa, tavarat menevät kuin kuumille kiville tälläkin kertaa. Sekuntien kuluessa eräässä Adidaksen päällyspaidan julkaisussa on kymmeniä kommentoijia, joista jokainen toivoo olevansa ensimmäinen tuotteen itselleen varannut. Sama tilanne on jokaisessa julkaistussa kuvassa.

Parin tunnin kuluessa kaikki tuotteet on myyty. Seuraavaa myyntipäivää saa odottaa viikon.

Mistä on kyse?

Vintage Finlandin taustalla ovat jyväskyläläinen Jere Rautamies, 24, ja espoolainen Oliver Palmberg, 20. Kaverukset tutustuivat pari vuotta sitten Tori.fi-sivulla tehtyjen aktiivisten myynti-ilmoitusten kautta.

– Me molemmat olemme seuranneet muotia aktiivisesti jo useamman vuoden. Tuona aikana myytiin harrastusmielessä kirppislöytöjä torissa ja taidettiin ostella toisiltamme joitain vaatteita. Siinä juteltiin hetki ja huomattiin, että molemmilta löytyy intohimoa vaatteita, ekologisuutta ja kierrätystä kohtaan, Jere Rautamies kertoo jyväskyläläisen kahvilan pöydässä.

Instagram-tili perustettiin viime juhannuksena. Täysin omassa hallinnassa oleva myyntialusta sekä kohderyhmän lähestymisen helppous vakuuttivat miehet. Reilussa viidessä kuukaudessa tili sai 11 000 seuraajaa, ja kaverukset päätyivät perustamaan omat toiminimet syksyn aikana. Kokopäivätyöt Rautamies lopetti syyskuun lopussa.

Kirpputoreilla Rautamies käy 3–6 kertaa viikossa, Jyväskylän lisäksi etenkin Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa.

Mies tietää täsmälleen, millaiset vaatteet menevät kaupaksi, sekä millä kirpputoreilla tavara liikkuu ja vaihtuu nopeasti. Julkisten kauppapaikkojen lisäksi Vintage Finland on alkanut ostaa vaatteita myös suoraan ihmisiltä, jotka ottavat heihin yhteyttä Instagramin kautta.

– Ysärityyli on nyt in, etenkin sellaiset isolla logolla varustetut värikkäät asusteet. Tunnetut merkit, kuten Marimekko, Adidas ja Tommy Hilfiger, menevät poikkeuksetta heti.

Mustan-harmaasta väkijoukosta kirkkaan keltaisella takillaan erottuva Rautamies on mielissään suomalaisten pukeutumisen murroksesta.

– On tosi upeaa nähdä, miten etenkin nuoret ja nuoret aikuiset tykkäävät ilmaista itseään vaatteilla ja uskaltavat käyttää reilummin just värejä. Minä inspiroidun muiden pukeutumisesta, varmasti myös useat muut.

Unelmien vaatekappaleen hankinta Vintage Finlandin kautta vaatii tarkkaa ajoitusta, sillä kilpailu tuotteista on kovaa. Julkaisut saavat paljon näkyvyyttä seuraajamäärien kasvettua tuhansiin, mutta asiakkaille kokemus on entistä hektisempää ja rajoittavampaa. Rautamies korostaa, että kaikki on vielä aivan alussa.

– Tämä näkyvyys on avannut todella paljon ovia. Ollaan molemmat tosi helposti innostuvia tyyppejä, eikä ideoista ole pulaa. Kaikki hakee vielä vähän muotoaan.

Vintage Finland -kaksikon toinen osapuoli, espoolainen Palmberg, opiskelee tällä hetkellä markkinointia Hankenin Kauppakorkeakoulussa sivuaineenaan yrittäjyys. Miehet haluaisivat seuraavaksi järjestää popup-kaupan Helsinkiin, jossa tarkoituksena olisi myydä parin päivän ajan heidän etsimiään vaatteita ja asusteita. Samaan tapaan kuin Vintage Finlandin Instagram-tilillä, mutta tällä kertaa kivijalkakaupassa.

– Ollaan pyöritelty myös ideaa oman nettisivun perustamisesta. Meillä on molemmilla taitoja eri osa-alueilla, jotka edesauttavat tämän unelman toteutumista. Tärkeintä on, että nyt ei jarrutella, kun on päästy hyvään vauhtiin, Jere Rautamies sanoo.