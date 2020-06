Viritä itsesi taajuudelle! Radio Keskisuomalaisen juhannuksen toivekonsertti käynnistyy klo 19: "Yksi toivekappale on ylitse muiden"

Radio Keskisuomalainen viettää kanssasi juhannusaattoa, kun juhannuksen toivekonsertti käynnistyy kello 19. Juontaja Jari Lindström lupaa juhannuskarkeloihin heti alkuun eeppisen startin.

– Lähetys tulee alkamaan hyvin eeppisellä biisillä. Olen vuosikymmeniä halunnut soittaa tämän biisin hellepäivänä ja mikäs on tämän parempi päivä, Lindström hymyilee.

Taajuudella 95,9 toivekonsertti jatkuu ainakin puolille öin.

– Tai ylikin. Niin pitkään mennään, kun meinikiä riittää, Lindström lupaa.

Jo ennakkoon kappaletoiveita on tullut paljon. Yksi on ollut ylitse muiden.

– Ihan täysin laidasta laitaan. Päälinja on menevässä suomalaisessa kesämusiikissa. Yksi klassikkobiisi tuntuu olevan ylitse muiden. Se on korostunut toiveissa tänäkin vuonna, sanoo Lindström, joka on aiemminkin luotsannut juhannuksen toivekonsertteja radioaalloilla.

Lähetyksessä ääneen pääsevät paitsi toiveitaan ja juhannustervisiään lähettävät kuulijat, myös tunnetut artistit.

– Juhannuskuulumisia kysellään Paula Koivuniemeltä, Kai "Kuju" Hyttiseltä, Eppu Normaalilta, Tommi Soidinmäeltä, Arja Korisevalta ja Vesteriseltä.

Toivekonserttia voit kuunnella Radio Keskisuomalaisessa taajuudella 95,9 MHz. Studioon voi soittaa numeroon 014 522 959. Nettiradio kuuluu osoitteessa www.radiokeskisuomalainen.fi.