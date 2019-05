"Virkamieshän minusta lopulta tuli" – liikunnan elämäntyöläisestä Erkki Huovisesta, 70, on tullut eläkkeellä autonkuljettaja, lastenhoitaja ja osa-aikainen talonmies

Lehtisaaren kuntotalo Jyväskylän Säynätsalossa on perjantaina puoli kahden aikaan vielä hiljainen.

Reilua tuntia myöhemmin palloiluhallin ottaa käyttöönsä seniorilentopalloporukka, joka on pitänyt kiinni perinteisestä palloiluvuorostaan jo vuosia. Heidän joukossaan on Erkki Huovinen, joka ehdotti syntymäpäivähaastattelunsa pitämistä kuntotalolla. Eikä mikään ihme – mies on elänyt ja hengittänyt liikuntaa koko elämänsä.

– Eikä tehdä mitään pönötysjuttua tai oteta mitään pönötyskuvaa. Liikkumaanhan tänne on tultu, Huovinen sanoo ja avaa oven kuntotalon sisälle.

Huovinen on lähtöisin Vihannista, joka on kuulunut vuodesta 2013 Raahen kaupunkiin. Jo poikana hiihto, lentopallo ja muut Huovisen mukaan ”tavalliset lajit” kiinnostivat – ja kiinnostavat edelleen.

– Nuoruuteni asuin Torniossa, ja oli mahtavaa päästä maalle mummolaan aina viikoksi, pariksi. Liikkuminen tuli siinä mukana kuin itsekseen. Olen ollut aina sellaista menevää sorttia.

Etelä-Lappi, Simojärven kirkkaat vedet ja Ranuan Peuran hiihtokilpailut pitivät aktiivisen elämäntavan lisäksi nuoren miehen suhteen luontoon vahvana. Huovisen ansioluettelon varhaisin merkitty työtehtävä on metsätyöntekijän pesti Metsähallituksen leivissä Ranualla, jo 17-vuotiaana.

Ja ansioluettelohan on 70 vuotta täyttävällä Huovisella valtava. 13-sivuista pientä novellia on järjetöntä lähteä kokonaan perkaamaan, joten mitkä virat ovat miehelle itselleen ne tärkeimmät?

– Kyllä ne ovat kunnallishallinnon tehtävät Limingan kunnassa, Suolahden kaupungissa, Säynätsalon kunnassa ja lopulta Jyväskylän kaupungissa. Virkamieshän minusta lopulta tuli.

Liikuntapalveluiden suunnittelu ja toteutus ovat selvästi varsinaisen liikkumisen lisäksi miehen sydäntä lähellä.

– On näin eläkeläisenä ollut mahtava huomata, miten hyvä paikka Jyväskylä on liikkua. Meilläkin on täältä Säynätsalosta mahdollisuus päästä bussikyydillä uimahalliin kerran viikossa. Muuten saattaisi jäädä monelta käymättä.

Kun puhutaan liikunnasta, on Erkki Huovinen täysin mukavuusalueellaan. Nippelitiedot jyväskyläläisten liikkuvuusasteista, ryhmäliikunnan käyttötasoista ja alueellisista, kokeiluluonteisista liikuntapalveluprojekteista iskeytyvät mukaan keskusteluun kuin apteekin hyllyltä. Mutta mitä miehen elämään kuuluu nyt, kun virkamiestehtävät ovat kaukana takana päin?

– Minusta on tullut autonkuljettaja, lastenhoitaja ja osa-aikainen talonmies välillä kahdenkin talon asioita hoitaen. Oman perheen kanssa tulee vietettyä paljon aikaa.

Mirja-vaimonsa kanssa Säynätsalon Pääsaaressa asuvan isoisän kalenteri on syksyyn asti täynnä, tulevaa viikkoa lukuun ottamatta. Simojoen mökilläkin pitäisi kuulemma ehtiä käymään.

Syntymäpäiväviikoksi Erkki Huovinen matkustaa läheistensä kanssa erääseen eurooppalaiseen olympiakaupunkiin.

– Naapuri kysyi, että mikset järjestä isoja juhlia. Siinä vastasin, että on niitä isoja juhlia tullut järjestettyä tämän elämän aikana ehkä jo tarpeeksi.

Esimerkiksi Huovinen nostaa Matti Nykäsen kotiinpaluun Calgaryn talviolympialaisista 1988. Kirkkopuistossa oli yli 3 000 ihmistä ja muun muassa toimittajia piti häätää pois portaikoista.

– Juhlitaan isosti niitä, jotka ovat sen saavutuksillaan ansainneet. Minulle riittää, että tärkeimmät ihmiset mahtuvat yhdelle matkalle mukaan, Erkki Huovinen sanoo, ja siirtyy aulasta palloiluhallin puolelle.

Lentopallotreenit ovat alkamassa, eikä niistä parane myöhästyä.