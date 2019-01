Virpi Kätkä heittäytyi äidistä seikkailijaksi – Kalle Palander antoi vinkit kunnon kohottamiseen, Jane-tytär yritti opettaa sukeltamista

Virpi Kätkä, CatCat-duosta tuttu laulaja, sanoo eläneensä vain ja ainoastaan lapsilleen, jotka ovat nyt 11- ja 13-vuotiaita. Hän kertoo heidän tulleen ikään, jolloin kaverit ovat tärkeitä ja äiti vähemmän tärkeä.

– Jossain vaiheessa huomasin, ettei minulla ole ollut aikuisiällä mitään omia harrastuksia. Olisiko minun aika kokeilla jotakin uutta?, Kätkä pohdiskeli keväällä.

Vastaus tähän tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tuli yllättävä yhteydenotto tv-kanava Neloselta: toinen CatCat-sisaruksista haluttiin mukaan Selviytyjät Suomi -tv-ohjelmaan.

– Silloin sanoin, että nyt on Katjan vuoro, koska olen itse ollut enemmän esillä.

Katjan vastaus oli kuitenkin jyrkkä ei. Myös Virpi kertoo hautoneensa asiaa pari päivää.

Kypsyteltyään asian plussat ja miinukset, oli vaakakupissa plussia voittopuolisesti enemmän.

– Mikäs siinä. Sehän olisi näitä kerran elämässä kokemuksia kuin aikanaan Euroviisutkin. Tuntui vain koomiselta lupautua mukaan ohjelmaan, jossa olisi mukana maailmanmestareita ja olympiatason urheilijoita. Myös misseillä on urheilutaustat. Ja minä blondi lähtisin sinne mukaan...

Tornion suurpilkkikisoissa Virpi Kätkä kohtasi sattumalta ensimmäisellä Selviytyjät Suomi -tv-kaudella mukana olleen Kalle Palanderin.

– Kysyin häneltä, että kuinka saavuttaa hyvä kunto kuukaudessa. Kalle kehotti laittamaan juoksuksi. Siihen asti olin vihannut juoksua enkä harrastanut urheilua muutenkaan.

Kahden ensimmäisen viikon ajan Virpi tunsi kuolevansa. Jo sadan metrin juoksu otti koville, mutta hän jatkoi sinnikkäästi – kunnes alkoi sujua.

Edessä oli kuitenkin vielä toinen kova haaste. Virpi Kätkä ei osannut sukeltaa.

– Yritin harjoitella kylpylässä, mutta en onnistunut saamaan takapuoltani pinnan alle.

Virpin tytär Jane yritti opettaa äidille sukeltamista, mutta hommasta ei tullut mitään. Äidin peppu pysytteli pinnalla kuin korkki. Ongelmasta selvittiin lopulta uimavalvojan avulla.

– Käytiin läpi sukeltamisen tekniikka vaihe vaiheelta. Tähän asti vesi oli pelottanut minua. Nyt opin sukeltamaan pohjaa myöten ja pitämään silmiä vedessä auki. Sitä taitoa tulinkin tarvitsemaan.

Mukaan Filippiinien viidakkoon sai ottaa vain muutaman vaatekappaleen. Ei shampoota, saippuaa, saati hammasharjaa.

– Yösija oli kyhättävä itse bambuista. Siellä satoi vettä, jota tihkusi katosta naamalle, Virpi Kätkä kertoo.

Ympärillä oli elävä luonto, kuten käärmeitä, meduusoja, villiapinoita, erilaisia liskoja ja hyönteisiä.

– Tilanne oli niin aito kuin voi olla. Siellä oltiin täysin eristyksissä. Edes kuvausryhmän kanssa ei saanut puhua. Kyllä siitä vain hurja kausi on tulossa. Siellä tapahtui asioita, mitkä ei olisi tulleet mieleen edes hurjimmissa kuvitelmissani.

Virpi kuvailee Selviytyjien olleen urheiluleiri, joka oli kaiken aikaa yhtä kilpailua. Hänen painonsa putosi melkoisesti tuona aikana.

– Ei me varsinaisesti nälkää nähty, kun meillä oli siellä kupissa riisiä ja jauhoa.

Kaiken kukkuraksi kuvausten päätyttyä laulaja sai 10 päivää kestäneen ruokamyrkytyksen.

– Kun siitä parannuttuani lähdin taas juoksemaan, niin tuntui ihan Forrest Gumpilta. Tuntui, että jaksan juosta loputtomiin. Siitä jäikin kipinä käydä nyt lenkillä kolmesti päivässä.

Selviytyjät-tv-ohjelma antoi myös aikaa miettiä asioita. Jo aikaisemmin Virpin sydän oli sykkinyt vapaaehtoistyölle. Nyt useampi mielessä pyörinyt asia muuttui todeksi.

– Menin vapaaehtoiseksi Ruokakassi Oy:lle, missä olen kuusi tuntia viikossa. Keräämme kaupoista ylijäämäruokia, jotka jaamme ihmisille. Kouluttauduin myös tukivanhemmaksi SOS Lapsikylän kautta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että meille tulee alkoholistiperheistä lapsia viikonlopuksi silloin tällöin.

Asiat loksahtivat siis kohdalleen.

– Näin minulle selvisi tuon reissun tarkoitus. Ja mikä kokemus! Olen elämäni parhaassa kunnossa ja samalla tuli testattu, että tuo pääkoppakin kestää.

Varsinainen selviytyjä Virpi Kätkä on ollut myös yksityiselämässään. Takana on vaikeat vuodet sekä myrskyisä avioero Tauski Peltosesta. Viimeiset puolitoista vuotta nainen on ristinyt kätensä kiitollisuudesta siksi, että välit ex-puolison kanssa ovat nyt hyvät. Selvittämättömiä asioita ei enää ole.

– Meillä kaikilla on oma polkumme opittavana. Minun polkuni on ollut tällainen. Ensimmäistä kertaa elämässäni tunnen kaiken olevan kunnossa. Voisin vaikka jo kuolla onnellisena mutta toivottavasti en sentään vielä pitkään aikaan. Mutta olen saanut elämältä jo nyt enemmän kuin olen uskaltanut toivoa, Virpi Kätkä sanoo.

Selviytyjät Suomi -tosi-tv-ohjelma alkaa Nelosella sunnuntaina 3. helmikuuta kello 20. Muut paikalliset osanottajat tv-kisassa ovat Tuuli Matinsalo, Lotta Näkyvä ja Wallu Valpio. Kisan juontaa ex-jämsäläinen Juuso Mäkilähde.