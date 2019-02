Voutilaisen pariskunta on kerännyt tulitikkuaskien etikettejä 70 vuotta

Lauri Voutilainen, 81, on vaimonsa Ritvan, 77, kanssa terveiden elämäntapojen ruumiillistuma. Vuosiin ovat tuoneet toimintaa ja virkeyttä eri harrastukset. Tulitikkuetikettien keräilyn kun on voinut aiemmin yhdistää kätevästi lenkkeilyyn.

– Keräilin aikanaan lenkillä käydessä sekä ulkomailla että Suomessa etikettejä niin, että lenkiltä palatessa niitä oli helposti 5–10. Nykyään ei etenkään kotimaassa etikettejä löydy tällä konstilla juuri ollenkaan, Voutilainen toteaa.

Hän puhuukin keräilystään menneessä aikamuodossa, sillä sytkäri ja muut tulentekovälineet ovat pitkälti syrjäyttäneet tulitikut.

Voutilainen aloitti etikettien keräilyn kansakoululaisena noin 70 vuotta sitten. Keräily oli silloin nuorison suosiossa.

Kun Lauri Voutilainen laittoi hynttyyt yhteen 51 vuotta sitten Ritvan kanssa, kasvoi myös kokoelma vaimon yli 300 etiketillä.

Voutilainen esittelee yhtä kokoelmansa helmeä, appensa Arvi Kainulaisen K-kaupan mainosetikettiä, joka on edelleen kiinni alkuperäisessä, puisessa tulitikkurasiassa. Kokoelmassa on paljon myös ulkomaisia etikettejä, joita vaimon siskon mies on tuonut työmatkoiltaan.

Kaikkiaan Voutilaisella on noin 13 400 erilaista etikettiä. Keräilijöiden kesken tuntuu vallinneen reilu ilmapiiri.

– Halusin edetä lähinnä keräillen ja vaihtelemalla. Oikeat keräilijät, ne joilla on 50 000–60 000 etiketin kokoelmia, vaihtoivat etikettejä niin, että kun minä annoin yhden, he antoivat minulle viisi, joensuulainen kertoo.

Kokoelma karttuu edelleen mutta vähitellen.

– Kun uusia merkkejä tulee, niin minusta tuntuu, että se on hyvää dementian ehkäisyhoitoa, kun Hannu-pojan kanssa muistelemme, löytyvätkö ne jo kokoelmasta. Aina en muista suoraan, vaan asia pitää tarkistaa kansioista.

Kaikkia etikettejä Voutilainen ei kelpuuta kansioihinsa. Virolaisetiketit, joissa on vähän turhan paljon paljasta pintaa näkyvillä, pysyvät pöytälaatikossa.

Toimeliaan miehen kanssa keskustellessa juttu lähtee rönsyilemään nopeasti myös muihin harrastuksiin, kuten maratoneihin, golfiin, trumpetin soittoon ja taikatemppuihin. Viime mainitusta Voutilainen antaa näytteen, eikä yleisön silmä ja ajatus ehdi pysyä perässä, kuinka kortit vaihtuvat toisiksi taikurin käsittelyssä.

