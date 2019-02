Vuoden 2018 TVoF:sta tuttu Roberto Brandao konsertoi Keuruulla

Kauden 2018 The Voice of Finland -tv-kisassa Nelosella mukana ollut brasilialaislaulaja Roberto Brandao konsertoi torstaina 21. helmikuuta Keuruulla. Hän nousee yhtyeineen Keuruun helluntaiseurakunnan Betania-salin lavalle.

Brandao tulkitsi TVoF-tv-kilpailussa muun muassa Louis Armstrongin laulun What a Wonderful World. Ohjelmassa olleessa haastattelussa hän kertoi biisin auttaneen häntä itseään vaikeina aikoina, kun hän eli vielä orpona vanhassa kotimaassaan. Kuullessaan kappaleen ensimmäistä kertaa hän ei ollut ymmärtänyt sen sanoja, mutta melodia oli vienyt mennessään.

TVoF:ssa Brandaon valmentajana oli äskettäin edesmennyt Olli Lindholm. Lindholm kiitti Brandaota eritoten What a Wonderful World -esityksestä. Ohjelmanteon aikana mestarista ja kisällistä tuli ystävyksiä.

Brandaolla on suomalainen Annamari-vaimo, ja heillä on kolme lasta. He toimivat Vantaalla kansainvälisen Harvest Church Finland -seurakunnan palveluksessa.

Brandaon tähdittämään Keuruun duuristikonserttiin on vapaa pääsy. Tilaisuus alkaa kello 19, ja siinä kerätään hyväntekeväisyyskolehti.