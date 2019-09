Vuoden Kohisija Susanna Raasakka liikuttaa Vaajakoskella vauvasta vaariin

Vaajakoskella vuosittain järjestettävässä Vaajakosken Kohinat -tapahtumassa valittiin tänä vuonna vuoden Kohisijaksi Susanna Raasakka. 49-vuotias Raasakka on ollut mukana perustamassa vaajakoskelaista tanssi- ja voimisteluseura Illusionia, joka juhlii syksyllä viisivuotista taivaltaan. Illusion on kasvanut Vaajakosken suurimmaksi liikuttajaksi yli 800 jäsenellään.

– Illusionia oli perustamassa kaksitoista jäsentä. Itse olen vastannut seurassa aikuisten ja ikäihmisten liikunnasta. Ohjaan esimerkiksti lavista, pilatesta ja kahvakuulaa, Raasakka kertoo.

Illusion sai alkunsa halusta tarjota mahdollisuus sekä harraste- että kilpatasoiselle joukkueliikunnalle Vaajakoskella.

– Halusimme kehittää harraste- ja erityisesti joukkuevoimistelun tasoa. Illusionin voimistelujoukkueet ovat pärjänneet loistavasti viime vuosina, niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Olemme ponnistaneet pieneltä paikkakunnalta edustamaan Suomea junioreiden EM-kisoihin Tampereen ja Helsingin joukkueiden rinnalla.

”Siviilityössään” Raasakka kertoo toimivansa fysioterapeuttina, jo viimeiset 20 vuotta. Työssään erityisesti aikuisten ja ikääntyvien tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon keskittyvä Raasakka on tuonut Vaajakoskelle Ikiliike-toiminnan, jossa yli 60-vuotiaille järjestetään jumppaa joka arkiaamu. Suomen Voimisteluliitolta alkunsa saanutta toimintaa järjestetään Jyväskylän sisällä useassa eri paikassa.

– Ikiliikkeessä on meillä Vaajakoskella tällä hetkellä nelisenkymmentä harrastajaa. Liikuntaa järjestetään yli kuusikymppisten terveyssuositusten mukaisesti, eli on tasapainoa, koordinaatiota ja lihaskuntoa, jota on ikääntymisen myötä tärkeää harjoittaa.

Vuoden Kohisijaksi valitsemisen perusteiksi Raasakan kohdalla valitsijaraati mainitsi muun muassa talkoohengen. ”Vuosien aikana ei ole laskettu tunteja mitä on käytetty sen eteen, että vaajakoskelaisille voitaisiin tarjota mahdollisimman monipuolista liikuntaa”, valintaperusteissa sanottiin. Lisäksi raadin mukaan “Raasakka on vaajakoskelainen, joka on todella tehnyt töitä kotipaikkakuntansa ja sen ihmisen hyväksi”.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat valintaperusteiden mukaisesti olleet Raasakalle koko Illusionin olemassaolon aikana tärkeitä kulmakiviä ja motivaattoreita sen toiminnassa.

– Otan tämän todella kiitollisena vastaan, ja haluan jakaa kunnianimen koko voimisteluseuran kanssa. Yksin en pystyisi tekemään tällaisia asioita, Susanna Raasakka sanoo.