Vuoden pesäpalloilija: Pesistä pitää pelata Hippoksella

Kirittärissä ollaan huolissaan. Ei ensi kauden naisten Superpesiksen suhteen, sillä viime kauden mestari lähtee mestarisuosikkina myös tulevaan kauteen. Jyväskylän pesäpallon kenttätilanne se on se, mikä huolestuttaa.

Se huolestuttaa myös Vuoden 2018 naispesäpalloilijaa, Kirittärien Virpi Hukkaa, 27, joka valmistautuu tulevaan kauteen terveenä.

– Kyllä pesäpallo kuuluu Hippokselle. Viime kauden viimeinen, mestaruuden ratkaissut peli osoitti, että yleisöä on, ja että tunnelma on hyvä. Koskenharju tai Yrttisuo eivät kiehdo. Näkisin mielelläni, että jatkossakin pesäpalloa pelattaisiin Hippoksella. Kirittäret on sitä paitsi kaupungin menestynein joukkue, jos katsotaan viime vuosien tuloksia. Pesäpallo siis ansaitsee kelvolliset olosuhteet.

Hukkaa huolestuttaa se, mikä muutakin pesisväkeä. Hippos2020-hankkeen yhteydessä puhutaan jäähallista ja jalkapallostadionista, mutta kukaan ei tunnu puhuvan pesäpallokentän puolesta – tai edes sen tulevaisuudesta.

– Kun sellaista ei ole suunnitelmissa, niin huolestuttaahan se, Hukka sanoo.

Hukka ei halua spekuloida sillä, vaikuttaako Jyväskylän kenttätilanne hänen tuleviin seuraratkaisuihinsa. Hän tietää varmuudella vain se, että jos terveyttä riittää, hän haluaa pelata pesäpalloa yli kolmikymppisenäkin.

Ja sitten on se toinen vaihtoehto, noin leikkisästi ainakin.

– Olen joskus pelannut ringetteä SM-tasolla. Tekisi mieli palata lajiin vakavamminkin, Virpi Hukka sanoo ja hymyilee arvoituksellisesti.