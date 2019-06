Vuoden positiivisin muuramelainen on myös jääkiekon maailmanmestari

Vuoden positiivisin muuramelainen on tuore jääkiekon maailmanmestari, Muuramessa syntynyt Harri Pesonen. Valinta tehtiin Muuramen Markkinoilla. Pesonen on tietoinen saamastaan kunniasta, mutta ei ollut tilaisuudessa päästä henkilökohtaisesti paikalle viikonloppuna. Nyt järjestäjä miettiikin, miten ja milloin kunniakirja miehelle luovutetaan.

Vuoden positiivisin muuramelainen on kuka tahansa muuramelainen, joka voi toimia esikuvana muille, koska hän on muun muassa osoittanut todellista tahdonvoimaa, sisua ja ahkeruutta, hänen saavutuksensa ovat merkittäviä, hän auttaa myös muita onnistumaan, on innostunut ja palveluhenkinen sekä on oman tiensä kulkija, joka on ryhtynyt sanoista tekoihin.

Tämä kaikki natsaa Pesoseen varsin hyvin. Hän oli mukana voittamassa Suomelle MM-kultaa ensimmäisissä aikuisten MM-kilpailuissaan Slovakiassa muutama viikko sitten. Hän teki turnauksen kymmenessä ottelussa neljä maalia ja antoi kolme maalisyöttöä. Pesonen teki loppuottelussa Kanadaa vastaan viimeisen, 3−1-maalin. Kaikkiaan Pesonen oli joukkueen parhaita kahdensuunnan pelaajia ja monille tv-katsojille positiivinen yllätys esityksineen.

Kyseisen äänestyksen järjestää Muuramen Seudun nuorkauppakamari. Nyt valittiin jo 39:s tittelin kantaja.