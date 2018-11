Wäinö Havaksen ei olisi ollut pakko lähteä sotaan, mutta hän lähti ja palasi sieltä arkussa – tytär Mirkku Havas-Kallio, 82 miettii sitä yhä

Isän ei olisi ollut pakko lähteä sotaan, mutta hän lähti – ja kaatui. Tytär Mirkku Havas-Kallio, 82, miettii sitä yhä.

– Se on niin ristiriitainen asia.

Konnevedellä asuva Havas-Kallio oli 5-vuotias jäädessään sotaorvoksi. Kohtalo on seurannut häntä halki vuosikymmenten.

– Aina kun pysähdyn miettimään elämää, huomaan että se on siellä taustalla koko ajan ja saattaa nousta esiin pienistäkin palasista.

Havakset asuivat Kivijärven pappilassa, isä Wäinö Havas oli Kivijärven seurakunnan kirkkoherra.

Mirkku syntyi perheen kahdeksanneksi lapseksi vuonna 1936 ja sai vielä kaksi pikkusisarusta. Saimi-äiti pyöritti arkea ja kirkkoherranvirastoa. Isä valittiin kokoomuksen kansanedustajaksi kesällä 1939. Siitä muutaman kuukauden kuluttua syttyi talvisota ja isä lähti rintamalle vapaaehtoisena. Istuvana kansanedustajana hänellä ei olisi ollut siihen velvollisuutta.

Niistä ajoista Mirkku ei muista mitään. Sitten hän oli jo isompi, kun isä lähti jatkosotaan elokuussa 1941, edelleen vapaaehtoisena.

– Muistan villasukkakääröt ja sen, kun äiti pakkasi isän reppua.

Kotona Kivijärvellä oltiin kaukana pommituksista, mutta sota jylisi joka savuun. Lähes kaikista taloista oli joku lähtenyt reppunsa kanssa ja kylällä kiersi huhuja desanteista.

– Pelotti mennä illalla yksin huussiin, Havas-Kallio kertoo.

Isä lähetti rintamalta postia. Äidille hän kirjoitti pidemmin, lapsille lyhyemmin. Mirkku sai kortin, joka oli päivätty 9. elokuuta:

”Rakas lapseni! Jeesus siunatkoon sinua! Paljon muistan sinua ja kaikkia teitä loikoillessani täällä korsussa teltassani. Tänään on ollut ihan rauhallista. On pilvistä ja satelee hieman. Kovempi sade lie tulossa. Tulevat päivät lienevät ratkaisevia. Jumalan avulla suoriudumme. Hänen rakkaassa johdossaan.”

Pari viikkoa myöhemmin tuli suruviesti. Isä oli menettänyt henkensä Suojärven Suvilahdella 21. elokuuta.

Ennen siunaustilaisuutta arkku tuotiin pappilan pihaan ja seurakuntalaiset kävivät jättämässä kirkkoherralle hyvästejä. Lapsia kiellettiin menemästä avonaisen arkun äärelle, mutta Mirkku pääsi silti livahtamaan isän luokse.

– Muistan isän kasvot ja hänen ihanan kiharan, lainehtivan tukkansa. Ne ovat piirtyneet syvälle sieluuni.

Havas-Kallion veljellä on paita, joka isällä oli ollut yllä kaatuessaan.

– Siinä on pikkuinen reikä edessä ja takana. Isä oli noussut tähystämään ja saanut venäläisen tarkk’ampujan luodin suoraan sydämeensä.

Isä oli komppanianpäällikkönä Jalkaväkirykmentti 50:n 6. divisioonassa. Samana päivänä, jolloin hän sai surmansa, JR 50 onnistui valtaamaan talvisodassa menetetyn Suvilahden takaisin.

Pienen tytön oli vaikea käsittää kuolemaa. Se oli kuitenkin selvää, että kaikki oli muuttunut. Mirkku haki turvaa pappilan lemmikeistä hoivaamalla niitä ahkerasti. Eräänä päivänä kissa katosi ja Mirkku etsi sitä joka paikasta. Lopulta hän löysi sen riihestä elottomana.

– Siinä hetkessä minulle konkretisoitui, mitä on kuolema. Vaikka kuinka hellin kissaa, se ei herännyt ja lähtenyt perääni.

Isän kaipuu hallitsi mieltä. Vain pari kuukautta aiemmin Mirkku oli saanut nauttia harvinaisesta luksuksesta ja käydä isänsä kanssa kahdestaan Helsingissä.

– Miten hienoa olikaan mennä junalla! Kun minua väsytti, isä laittoi minut nukkumaan hattuhyllylle. Se oli hauskaa.

Lapset tiesivät, että isä oli ollut monessa sodassa. Ennen talvi- ja jatkosotaa hän oli taistellut valkoisten puolella vuonna 1918 ja sitä seuraavana vuonna osallistunut heimosotiin Virossa ja Aunuksessa – ja joka kerta omasta tahdostaan. Aiheesta ei kuitenkaan juuri puhuttu kotona.

Äitikin oli ollut sodassa, lottana Aunuksessa, jossa vanhemmat myös olivat tavanneet. Kihloihin mennessään he olivat antaneet toisilleen avioliittolupauksen lisäksi toisenkinlaisen lupauksen.

– He sopivat, että aina kun isänmaan etu vaatii, kaikki muut asiat saavat jäädä, Havas-Kallio kertoo.

Koulussa Mirkku oli kateellinen niille luokkatovereille, joiden isä eli.

Murrosikäisenä hän suuttui. Kuohuntavaiheeseen liittyi myös kapinaa ja toivottomuutta.

– Olin isälle katkera ja vihainen siitä, että hän lähti sotaan. Miten hän pystyi tekemään sen meille?

Wäinö Havas on jäänyt historiaan Suomen ainoana rintamalla kaatuneena istuvana kansanedustajana. Hänestä tehtiin esimerkki jalosta uhrautujasta. Kirkkoherra ja kansanedustaja Havas tunnettiin myös runoilijana, virsirunoilijana ja karismaattisena saarnaajana.

Mirkku-tytär ei olisi tarvinnut sankari-isää, vaan isän läsnäoloa.

On paljon asioita, jotka risteilevät hänen mielessään edelleen.

– En tiedä, millaisen painin isä kävi lähtiessään jatkosotaan. Kotiin jäi vaimo ja kymmenen lasta.

Toisaalta Havas-Kallio myös ymmärtää isänsä ratkaisua. Rintamalla tarvittiin kaikki mahdollinen voima.

– Hänellä oli suuri velvollisuudentunto. Kun asetoverit joutuivat lähtemään, miten hän olisi voinut olla lähtemättä?

Isä oli pidetty johtaja. Hän ei tehnyt asemastaan numeroa, vaan halusi olla yksi sotilas muiden joukossa ja myös osoitti sen.

– Jos miehet kävelivät, isäkin käveli. Kun katson Tuntematonta sotilasta ja näen Koskelan, ajattelen, että tuommoinen se minun isäni varmasti oli miesten seurassa.

Mutta on Havas-Kallion mielessä käynyt sekin, pakeniko isä mahdollisia aiempien sotien traumojaan lähtemällä aina seuraavaan.

– Kuka meistä tietää, mitä hän on joutunut rintamalla kokemaan, näkemään ja toteuttamaan.

Sotaorpous tarkoitti Havas-Kalliolle muutakin kuin ikävöimistä. Isän kuoltua leski ja lapset saivat asua Kivijärven pappilassa viisi armovuotta. Sitten heille osoitettiin huone Kannuksen karjanhoitokoululta. Sieltä tie vei Joensuuhun, jonne perheelle nousi omakotitalo lahjoitusmateriaaleista.

Lapsuudenkodista lähteminen tuntui Havas-Kalliosta siltä kuin hän olisi joutunut evakoksi.

Pappilan vakauden jälkeen arjesta tuli taloudellista sinnittelyä. Unelmiin ponnistaminen oli rajallista. Kesäisin palattiin tuttuihin maisemiin mökille Kivijärvelle.

– Isä oli valinnut upean paikan niemestä ja teettänyt sinne kalamajan. Kuhala tuntui paratiisilta, se oli isän perintö meille. Sieltä löysin lohtua, Havas-Kallio kertoo.

Testamentti pojalle -runossaan Wäinö Havas kirjoittaa: ”Perinnöksi poikani annan tyhjät taskut ja isänmaan / kalasaunani välkkyvän rannan / pyhän uskoni Jumalaan.”

Vaikka yhteiselo isän kanssa jäi lyhyeksi, Havas-Kallio kokee saaneensa molemmilta vanhemmiltaan vahvan henkisen perinnön, joka on auttanut elämässä.

On arvioitu, että talvi- ja jatkosota jättivät jälkeensä 55 000 suomalaista sotaorpoa. Heidän kokemuksistaan on alettu puhua laajemmin vasta tällä vuosituhannella.

Havas-Kallion mielestä sotaorvot ovat edelleen jääneet huomiossa sotaveteraanien, sotaleskien, sotalasten ja lottien varjoon. Parempaan päin on silti menty. Havas-Kallio sanoo kokeneensa nekin ajat, jolloin hän pysyi sotaorpoudestaan mieluiten hiljaa. Sotaorpouteen liittyi jopa häpeää.

Myös Havas-Kallion mies Tarmo Kallio on sotaorpo. Kun he tutustuivat, Mirkulle selvisi eräs ällistyttävä yksityiskohta.

– Viimeisen tehtävän, jonka isäni antoi sodassa, hän antoi mieheni isälle. Kun tämä palasi suorittamasta tehtäväänsä, tälle kerrottiin, että Wäinö Havas on kaatunut.

Viime vuodet Mirkku Havas-Kallio on ollut miehensä omaishoitaja. Havas-Kallion mukaan kahden sotaorvon liittoa on leimannut se, että vaikeinakin hetkinä on pidetty lujasti yhtä.

Tätä etsitään, tiedätkö asiasta

Mirkku Havas-Kalliolta ja hänen sukulaisiltaan on hukassa korvaamaton dokumentti. Havas-Kallion äiti Saimi Havas (o. s. Kauhanen) oli Aunuksen retkikunnassa lottana vuonna 1919 ja piti sinä aikana päiväkirjaa. Viime vuodet se on ollut teillä tietämättömillä. ”Veljeni lainasi päiväkirjan jollekulle tutkijalle. Kun veljeni kuoli, emme löytäneet mistään tietoa, kuka tuo tutkija on”, Havas-Kallio kertoo.

Hän pohtii, vieläkö päiväkirja mahtaisi löytyä jostakin. Havas-Kallioon saa yhteyden Keskisuomalaisen kautta.

Myös Havas-Kallion isä Wäinö Havas oli Aunuksen retkikunnassa. ”Vanhempani tutustuivat, kun he molemmat olivat haavoittuneet ja heitä vietiin hevosvankkureilla sidontapaikalle.”