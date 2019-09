Yön saldo oli kolme kuollutta: nuori Henri Vänni siivosi ambulanssia, kunnes "jossain pimahti" – edessä oli uusi suunta ja pitkä ura pelastusalan johtotehtävissä

Nuorella sairaankuljettajalla Henri Vännillä oli ollut kiireinen työvuoro Varkauden pelastuslaitoksella. Lähes kaikki oli mennyt pieleen. Aamuyöllä Vänni siivosi yksin ambulanssia, eikä vuorokauden saldo ollut kehuttava: kolme kuollutta.

– Heitin rätin syrjään. Yksinkertaisesti jossain pimahti. Jos en osaa edes ihmisiä pitää hengissä, niin voi sitä tehdä työkseen muutakin, Vänni kertoo käänteentekevästä hetkestä.

Aamulla Vänni katsoi läpi palo-opiston alkavat kurssit, haki alemmalle päällystökurssille ja aloitti opinnot.

Ensimmäiset vuodet kuluivat kotikaupungissa Varkaudessa, vuoden 1987 elokuussa Vänni otti vastaan Askolan kunnan palopäällikön viran. Kolme vuotta myöhemmin matka jatkui Mäntyharjulle ja sieltä Loviisan hätäkeskuksen kautta Oulun lääninhallituksen pelastusosastolle ylitarkastajaksi.

Syyskuussa 1998 Henri Vänni otti vastaan Viitasaaren palopäällikön viran. Mies sanoi Viitasaaren Seudun haastattelussa, että paloaseman kalusto on kuralla. Alkoi päämäärätietoinen pelastustoimen huippuyksikön rakentaminen pohjoiseen Keski-Suomeen.

Nyt, 21 vuotta myöhemmin aluepalomestari Henri Vänni ei malta lopettaa Viitasaaren paloaseman henkilöstön ja kaluston kehumista. On viimeisimmät sammutus-Scaniat, uutuuttaan kehräävä johtoauto, pohjoisen Keski-Suomen öljytorjuntakaluston huippukattaus ja tämän hetken tekniikan ykkönen, ilmasta käsin operoiva drone.

– Huippukalusto huippuosaajien käsissä, aluepalomestari sanoo tyytyväisyydestä hyristen.

Sutkisavolaisena hän luonnehtii itseään kuitenkin ruiskuhuoneen liiterinvartijaksi. Vännin savolaisuus näkyy siinäkin, että mies on vuodesta toiseen jaksanut tehdä vaikuttamistyötä päättäjien keskuudessa. Kertonut suomen savoksi, miksi jokin asia kannattaa tehdä.

– Meillä on äärettömän hyvä, ammattitaitoinen ja kunnianhimoinen porukka. Laadukas koulutus ja innostava nuorisotoiminta pyörivät. Nyt kun saamme vielä paloasemahankkeen maaliin, on tämä työ yhden esimiehen osalta valmis, Vänni sanoo.

Viitasaaren uuden paloaseman rakentamisesta on jo päätetty ja sopimukset allekirjoitettu, mutta nyt hankkeen toteuttamiseen on tullut uusia haasteita. Enempää Vänni ei suostu kommentoimaan.

Viitasaaren paloasemaryhmän alueella, Viitasaarella, Pihtiputaalla, Kinnulassa ja Kannonkoskella, on noin 100 vapaaehtoista, kymmenen vakituista ja päälle kahden ambulanssin ensihoitohenkilöstö Viitasaarella. Juuri alkanut lukioyhteistyö ja laadukas opetus asettavat omat vaatimuksensa myös toimitiloille. Haasteena on vielä saada Kannonkoskelle asianmukaiset paloasematilat.

Vänni palasi äskettäin vanhempainvapaalta töihin. Vännin lapsista nuorin, Alina, täytti juuri kolme vuotta. Vännin perhe, 12-vuotias Veeti, Alina ja Irina-vaimo, asuu Varkaudessa. Vänni ajaa Viitasaaren ja Varkauden väliä lähes päivittäin, aina kun voi.

Kun loma koittaa, suuntaa perhe-Vänni vesille. Keski-Eurooppa ja Suur-Saimaa ovat mitä mainioimpia alueita matkaveneilyyn.

Vännit pitävät reissaamisesta. Yhteisten vuosien aikana on asuttu Turkissa ja Sloveniassa, vierailtu ahkerasti maassa kuin maassa. Väliin on otettu palkatonta vapaata, jos lakisääteiset lomat eivät ole riittäneet.

– Kun töitä tehdään, tehdään työ täysillä. Loma on sitten lomaa, Vänni sanoo.

Lähes 40 vuotta paloasemilla operoinut Vänni on sitä mieltä, että ”vanhan” miehen on aika ryhtyä jäähdyttelemään. Lienee jo kymmenes tittelikin käytössä pitkän uran aikana.

Vuosiin on mahtunut karille ajaneen rahtialuksen öljyntorjuntaa helikopteriseikkailuineen ja kissan pelastamisia milloin mistäkin puusta. Sairaankuljetusvuosien surullisia hetkiä on eletty, kun hyvin läheinen henkilö on kuollut käsiin.

– Aika monessa olen mukana ollut. Joka työpäivä voi eteen tulla vaikka minkälaisia haasteita ja aina me teemme parhaamme. Tämä työ, jos mikä on joukkuepeliä, Henri Vänni sanoo.