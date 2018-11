Yhdellä videolla 71 miljoonaa näyttöä – onko tässä Jyväskylän tunnetuin bändi?

Suomessa uutisoinnin arvoista on vuosien varrella ollut, että kotimainen artisti tai yhtye päätyy Billboardin listalle. Jyväskylästä lähtöisin oleva Steve’n’Seagulls on tehnyt tämän jo useampaan otteeseen. Joten julkisuutensa yhtye ansaitsee.

Yhtyeen genre on yhdistelmä muun muassa bluegrassia ja sekä suomalaista että kansainvälistä kansanmusiikkia. Biisit ovat covereita hard rock- ja metalliyhtyeiden kappaleista. Tai ovat pääsääntöisesti tähän asti olleet.

Hämmentävältä kuulostava yhdistelmä, joka toimii sataprosenttisen loistavasti.

Matias Haavisto vastaa puhelimeen kesken biisinteon. Yhtyeensä faneille mahdollisesti paremmin artistinimestä Herman tuttu mies vakuuttaa, että yhtye ei pyri pois covereita soittavan bändin imagosta, vaikka uudelle albumille päätyikin peräti kolme täysin originaalia kappaletta.

– Mutta yllättävän hyvän vastaanoton nuo omatkin biisit ovat saaneet. Ja aina on hyvä vähän uudistua, yhtyeessä banjoa ja akustista kitaraa soittava sekä myös laulava Haavisto sanoo.

Elokuussa julkaistu Grainsville on yhtyeen kolmas albumi, ja parhaimmillaan levy kiipesi Billboardin bluegrass-listan neljännelle sijalle. Myös kaksi edellistä levyä, 2015 julkaistu Farm Machine ja 2016 julkaistu Brothers in Farms pääsivät samaiselle listalle, sijoituksinaan numerot kolme ja yksi!

Vuonna 2010 Jyväskylässä perustettu Steve’n’Seagulls kiersi ensimmäiset neljä elinvuottaan keikkaillen kotimaan rajojen sisällä. Kesäkuussa 2014 yhtye latasi Youtubeen videon itsestään coveroimassa Iron Maidenin The Trooper -kappaletta. Haavisto kertoo, että tarkoituksena oli saada ohjelmatoimistolle ”vähän visuaalisempaa näytettä yhtyeestä”.

– Se videohan sitten yhtäkkiä levisi sillä tavalla, että samana vuonna kirjoitimme jo levytyssopimuksen ja saimme ulkomailta keikkamyyjät. Videolle tuli aika nopeasti sata tuhatta katsontakertaa. Heinäkuussa teimme toisen videon, nyt Dio:n Holy Diveristä.

Varsinainen pommi oli kuitenkin vasta tulossa. AC/DC:ltä lainattu Thunderstruck sai Haaviston mukaan viisi miljoonaa näyttökertaa vaivaisessa viikossa.

– Eihän tuommoista voi odottaa mitenkään. Bändit toki tekevät paljon livevideoita, eikä meidän yhtyeen konseptikaan ole sinällään mikään uusi. Eli kyllä siinä varmasti jonkinlaista tuuriakin oli.

Thunderstruck-videolla on nyt 71 miljoonaa näyttökertaa.

Somemenestys ei Haaviston mukaan siirry suoraan tosielämään.

– Keikkarintamallahan se työ on edelleen tehtävä. Eikä meillä siis ole mitään tuhansien ihmisten saleja keikkapaikkoina, mikä on rehellisesti sanottuna ihan hyvä asia. Se saa tämän tuntumaan siltä, että tämä on ollut ihan oikeasti ansaittua eikä vain somen kautta tullutta.

Steve’n’Seagullsin keikoilla käyvät ihmiset eivät ole pelkkiä metallin tai kantrin ystäviä. Haavisto tuumaa kuulijakunnan vaihtelevan hieman paikasta riippuen.

– Jenkeissä on ollut aika paljon juuri sellaista kantrimusan kuuntelijaa ja myös sikäläisen perinnemusiikin perässä tulijaa. Euroopassa sitten esimerkiksi Saksassa tai Ranskassa jakauma on jo paljon kirjavampi.

Haavisto toteaa yhtyeen toiminnan koostuvan kolmesta osasta: videoista, livekeikoista ja studiotallenteista.

– Ihmiset ovat keikan jälkeen joskus sanoneet, että ovat olleet yllättyneitä siitä, miten erilaiselta kuulostetaan livenä.

Youtubesta tunnetuksi tulleelle yhtyeelle sosiaalinen media on edelleen tärkeä työkalu. Toisaalta Haaviston mielestä somea vaivaa tietynlainen ”pikaruokamaisuus”.

– Somessa voi aina vähän kerrallaan katsella videoita ja selailla mitä nyt sattuukaan tulemaan vastaan. Ja kun sitä kautta ponnistaa, niin onhan siinä aina sekin vaara, että ihmiset eivät jaksa sen syvemmin kiinnostua yhtyeestä. Mutta nyt kun ollaan kolme levyä jo julkaistu, niin alkaa näyttää hiljalleen siltä, että tätä hommaa pystyy oikeasti tekemään pidemmällekin.

Keikkarintamalla Steve’n’Seagulls on kiireinen, mikä tukee Haaviston sanomaa. Marraskuun yhtye kiertää Suomessa, joulukuussa miehet lähtevät Englantiin. Vuoden alussa vuorossa on Keski-Eurooppa ja alkukeväästä Yhdysvallat.

– Uuden levyn myötä keikkaa pukkaa, mutta aika lailla tällaista tahtia olemme aina ennenkin pitäneet. Ja livenähän me ollaan mielestäni parhaimmillamme, Matias Haavisto sanoo.

Steve’n’Seagulls esiintyy Jyväskylässä Lutakossa perjantaina 9.11.