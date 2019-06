Vastanaineet tahtovat ikimuistoista luksusta ja hemmottelua – Karibian- ja Välimeren-risteilyt nostavat suosiotaan

Matkatoimistoista saatujen tietojen mukaan suomalaisparien häämatka kestää tavallisesti 10—14 vuorokautta. Häämatkoihin ollaan valmiita sijoittamaan enemmän rahaa kuin tavalliseen lomamatkaan, ja varaukset tehdään hyvissä ajoin.

Häämatkoilla suositaan neljän tai viiden tähden ylellisiä spa- ja boutique-hotelleja, kertoo Aurinkomatkojen viestinnän asiantuntija Annina Metsola. Pariskunnat valitsevat lähes aina aikuisille suunnatun hotellin. Myös sviitit kiinnostavat häämatkailijoita.

Huoneisiin varataan erilaisia lisäpalveluita, kuten pullo samppanjaa. Yleensä huone halutaan merinäköalalla. Lennoille varataan mahdollisuuksien mukaan bisnesluokan paikat ja hotellille yksityinen kuljetus.

Metsolan mukaan hääparit haluavat toisinaan ottaa sukulaisia ja ystäviä matkalle mukaan. Silloin saatetaan varata käyttöön kokonainen pieni hotelli.

Tjäreborgin markkinoinnista vastaava Jessica Virtanen kertoo, että asiakkaat yleensä kertovat jo varausta tehdessä, että kyseessä on häämatka. Hotellin valinnassa hääparit ovat tarkempia kuin tavalliset lomalaiset.

Perinteisten rantalomakohteiden rinnalle ovat nousseet myös Karibian- ja Välimeren-risteilyt, sanoo matkatoimisto TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

– Risteilyllä näkee monta paikkaa kerralla, ja laivalla on täysihoito.

Hyttiluokka on usein parempi kuin tavallisella risteilyllä.

Henna Koste ja Eetu Koste halusivat runsas vuosi sitten häämatkalle Euroopan ulkopuolelle. He miettivät kaikkea Afrikan Madagaskarin ja New Yorkin väliltä.

Pikkuhiljaa pariskunnalle alkoi hahmottua, että he haluavat kohteeseen, jossa ei ole liikaa tekemistä. Toisaalta eksoottisten kohteiden taudit mietityttivät, sillä pariskunta halusi ottaa häämatkalle mukaansa kaksivuotiaan lapsensa.

Vancouver Kanadassa viehätti, sillä siellä on erilaisia paikkoja vuoristoista vilkkaisiin ostoskatuihin. Yli 12 tunnin lentomatka meni lapsen kanssa hyvin.

– Hän piirteli, nukkui ja katselimme kirjoja, Henna Koste kertoo.

Normaalisti Kosteet käyvät kerran vuodessa ulkomailla. Yleensä he ovat reissussa muutamasta päivästä viikkoon. Kanadassa he olivat kymmenen päivää.

Kanadassa perhe kävi muun muassa Capilanon kansallispuistossa, ja lisäksi he kiersivät Stanley Parkin ja lensivät pienlentokoneella. Kosteet vierailivat myös Whistlerissä, joka on ollut olympiakylä.

Whistlerin-reissua varten Kosteet vuokrasivat auton ja ajoivat Sea to Sky Highwayta pitkin kohteeseen. Tien varrella avautuu mahtavat meri- ja vuoristomaisemat.

Lisäksi pariskunnan oli alun perin tarkoitus vaeltaa katsomaan yhtä Kanadan kuuluisimmista järvistä Trout lakea, mutta se oli vielä huhtikuussa jäässä.

– Arkajalkana kuulin useita varoituksia karhuista ja puumista, joten aloin epäröidä vaellusreissua ylipäätään. Siksi vingutimme luottokortin tappiin asti pienkonelennosta, mutta se oli todellakin sen arvoinen kokemus.

Perhe ehti häämatkallaan myös VanDusen-nimiseen luonnontieteelliseen puutarhaan, jossa he eksyivät labyrintiin.

Kosteet haluavat kannustaa muita pariskuntia lähtemään häämatkalle lapsen kanssa, jos kaksin reissuun karkaaminen on mahdotonta.

Lapsi rajoitti jonkin verran matkantekoa. Pariskunta ehti kuitenkin nauttia myös kahdenkeskisestä ajasta häämatkallaan.

– Joinain iltoina pulahdimme lapsen nukkuessa kylpyyn ja poksautimme kuohuvan auki.

Kosteet halusivat, että heidän häämatkansa on heidän elämänsä paras matka. Siinä he omien sanojensa mukaan onnistuivat. 29 29 Erica Pakkala-Torkki puolestaan meni naimisiin miehensä Mikko Torkin kanssa Italiassa Amalfin rannikolla kolme vuotta sitten.

Heti häiden jälkeen he suuntasivat Sisiliaan. Matka muistutti hyvin paljon pariskunnan tavallisia lomamatkoja.

Häät ulkomailla nielivät rahaa, joten luksushäämatkaan ei ollut silloin varaa.

– Sisiliaan oli helppo lähteä, sillä olimme jo Italiassa eikä kumpikaan ollut aiemmin käynyt maan eteläosassa.

Pakkala-Torkki haaveili silti häämatkasta Bora Boralle tai johonkin, missä hiekka on valkoista ja vesi vihertävän turkoosia. 29

Pakkala-Torkin vanhemmat asuvat Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa. Pariskunta matkasi sinne juhlistamaan ensimmäistä hääpäiväänsä. Samalla juhlittiin pariskunnan häitä niiden sukulaisten kanssa, jotka eivät päässeet Italiaan.

– Saimme melko paljon rahaa lahjaksi, joten päätimme tehdä niillä toisen häämatkan.

Tällä kertaa kohteena oli Malediivit, ja Pakkala-Torkki sai kuin saikin haaveilemansa luksushäämatkan. Pariskunta oli puolet lomastaan yksityisellä saarella ja puolet paikallisten asuttamalla saarella.

– Malediivit on melko kallis kohde, jos haluaa sitä luksusta, mitä kuvissa näkee.

Pariskunta varasi yksityisestä lomakohteesta bungalowin, joka oli veden päällä.

– Huoneeseen kuuluivat kaikki mahdolliset mukavuudet.

Pakkala-Torkin yllätti, että Malediivit on muslimimaa. Ainoastaan yksityisissä lomakohteissa voi kulkea olkapäät paljaana, ja ainoastaan niissä myydään alkoholia. Paikallisten asuttamilla saarilla on hyvä pukeutua peittävästi.

– Toisaalta yksityisissä resorteissa majoittuminen maksaa paljon enemmän.

Pakkala-Torkki on onnellinen, että sai unelmoimansa kerran elämässä -matkan. Muistot siitä säilyvät ikuisesti. 29 29 29 29 29

Häämatkassa tärkeintä on, että se on rentouttava, sanoo puolestaan tänä kesänä naimisiin menevä Rea Haverinen.

Häiden valmistelu on ollut Haverisen mielestä yllättävän stressaavaa, joten loma häiden jälkeen tulee pariskunnalle tarpeeseen.

Haverinen toivoo, että häämatkakohteessa olisi lämmin ja siellä voisi rentoutua. Myös aktiviteetteja olisi hyvä olla tarjolla.

– Aiomme olla häämatkalla kaksi viikkoa, joten siksi kohteessa pitäisi riittää nähtävää ja tekemistä. Tai sitten sieltä pitäisi päästä helposti paikkoihin, joista näitä löytyy.

Häämatkakohde on kuitenkin vielä päättämättä, sillä vaihtoehtoja on niin paljon. Pariskunta on arponut Yhdysvalloissa tehtävän roadtripin ja rentouttavan rantaloman väliltä.

– Voi myös olla, että otamme äkkilähdön häiden jälkeisenä päivänä.

Haverinen haaveili aluksi ainutkertaisesta luksushäämatkasta. Häitä valmistellessa asioiden tärkeysjärjestys on kuitenkin muuttunut.

– Olemme puhuneet puolisoni kanssa, että meille häämatkan kohde ei taida olla tärkein prioriteetti, sillä emme ole vieläkään päättäneet kuin matkan keston.

Pariskunta haluaa mieluummin mahdollisimman onnistuneet hääjuhlat kuin luksusreissun.

– Ehkä vielä joskus lähdemme luksusreissulle, mutta sen aika ei tarvitse olla juuri nyt.

Haverinen tietää monia hääpareja, jotka varaavat häämatkan samalla kuin he päättävät hääpäivän.

– Me emme tietoisesti tehneet toisin, mutta häämatkan miettiminen on vaan jotenkin jäänyt vähän taka-alalle.

Haverinen ja hänen puolisonsa ovat matkustaneet pienelläkin budjetilla, mutta häämatkaan he haluavat sijoittaa hieman enemmän rahaa kuin aiempiin matkoihinsa.

– Haluaisin, että hotelli on mukava ja ettei jokaista penniä tarvitsisi laskea koko ajan.

Haverinen haaveilee, että kahden viikon häämatkaan kuuluisi ainakin yksi tai kaksi hienoa illallista tai pari ainutlaatuista kokemusta.

Häävierailta pariskunta on toivonut tavaran sijaan häämatkakassaan rahaa.

– Ainakin, jos päädymme ottamaan äkkilähdön häiden jälkeisenä päivänä, häälahjaksi saadut rahat menevät pitkälti reissuun.