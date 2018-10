Järeimmällä tehosekoittimella voi murskata jopa puhelimen – mitä muuta kuin tehoa laitteen valinnassa kannattaa pohtia?

Terveysbuumi smoothieineen, proteiinipirtelöineen ja raakaruokineen on tuonut kuluttajien tarjolle myös melkoisen laitearsenaalin. Kun sauvasekoitin ei enää riitä monipuolistuneisiin tarpeisiin, katse siirtyy useimmiten tehosekoittimiin eli blendereihin.

Kotitalousopettaja (KM) ja Naprapaatin vaimo -blogia kirjoittava Hanna Vuoristo-Halonen on hankkinut vihersmoothieiden, raakaruokien ja sosekeittojen valmistukseen kolmen hevosvoiman teholla pyörivän tehosekoittimen, jonka moottorin takuu on kahdeksan vuotta.

– Se silppuaa sekä pähkinät että taatelit massaksi.

Laitteessa on siis tehoa yhtä paljon kuin sähkökäyttöisessä moottorisahassa.

– Näiden kolmen hevosvoiman koneiden sanotaan pystyvän murskaamaan puhelimiakin, Vuoristo-Halonen havainnollistaa.

Kalliimmista tehosekoittimista saa pulittaa jopa yli tuhat euroa. Markkinoilla on myös parikymppiä kustantavia laitteita, jotka pyöräyttävät yhden annoksen mukaan otettavaksi.

Kun on selvillä, millaiseen käyttötarkoitukseen tehosekoitin tulee, ei kannata tuijottaa vain laitteen tehoa. Raaka-aineiden soseuttamiseen ei välttämättä tarvita useita hevosvoimia.

– Lopputulokseen vaikuttavat terät, kulho ja sen malli sekä moni muu asia, huomauttaa Veikon Koneen isojen ja pienten kodinkoneiden tuoteryhmäpäällikkö Harto Kurki.

Vertailua voi hankaloittaa se, että eri valmistajat ilmoittavat laitteen tehon eri tavoin.

– Jotkut puhuvat wateista, jotkut hevosvoimista, jotkut kierrosnopeuksista. Nopeuskaan ei ratkaise lopputulosta: helposti käy niin, että jos tehosekoittimeen laittaa vaikkapa jäitä, niin alimmat jääpalat murskautuvat, mutta ylimmät eivät koskaan edes kosketa teriä, Kurki toteaa.

Yksi hevosvoima on noin 745 wattia.

Kotitalousopettaja Anneli Rantamäki muistuttaa, että jos laitteessa on paljon muoviosia, niin ne eivät kestä vääntöä niin hyvin kuin teräksiset. Tärkeää on sekin, että kannu on helposti irrotettavissa ja kiinnitettävissä takaisin runkoon. Lisäksi kannen tulee olla tiivis.

Ostohetkellä on hyvä selvittää myös se, kuinka tehosekoitin puhdistetaan: voiko kannun ja muut likaantuvat osat pestä astianpesukoneessa tai muutoin kätevästi.

– Monessa blenderissä sen kulhoon voi laittaa astianpesuainevettä ja antaa koneen käydä hetki, jolloin myös terät saa helposti puhtaiksi. Joissain koneissa on myös omat puhdistusohjelmansa, Vuoristo-Halonen lisää.

Kannu valmistetaan muovista, lasista tai muovin ja lasin sekoituksesta. Lasikannu luonnollisesti painaa enemmän kuin muovinen.

– Jossain vaiheessa aika monella kuluttajalla oli se harhakäsitys, että lasikannu on merkki tehosekoittimen laadusta, Kurki näkee.

Hänen mukaansa muoviseoksen laatu ratkaisee.

– Kunnon muovikannulliset laitteet, joita käytetään ammattilaispuolella, ovat paljon helpompia ja kevyempiä käyttää. Ne eivät myöskään mene niin helposti rikki kuin lasikannut.

Vuoristo-Halonen puhuu lasikannun puolesta.

– Se on hygieenisempi, sillä se ei naarmuunnu kuten muovi. Pähkinät ja muut kovemmat ainekset raapivat muovikannun sisäpintaa, ja tällöin kannusta saattaa tulla epähygieenisempi.

Tehosekoittimen käyttöä jouhevoittavat pulse- eli sykäystoiminto, sekoitussauva sekä se, että kannun kannessa on korkki, jonka avaamalla kannuun voi lisätä vaikkapa mausteita.

– Pulsetoiminnolla massaa saa sysättyä liikkeelle, jos se jumiutuu esimerkiksi tahnamaisista taateleista ja pähkinöistä. Itse käytän eniten pulse-toimintoa, koska monissa tapauksissa pienin sykäyksin tapahtuva sekoittaminen riittää, Vuoristo-Halonen selventää.

Tehosekoittimen kanteen kiinnitetyllä sekoitinsauvalla saa siirrettyä massaa turvallisesti lähemmäksi teriä, jos se jää esimerkiksi reunoille kiinni.

– Millään muulla massaa ei saa ikinä siirtää koneen käydessä, hän tarkentaa.

Joskus näkee myös smoothiekatastrofeja, eli tehosekoittimen ainekset ovat räiskyneet ympäri keittiötä. Yksi mahdollinen syy tähän on irtoava pohja.

– Jos se on huonosti kierretty kulhon pohjaan ja se jää kannua nostaessa kiinni koneeseen, kulhon sisus pääsee valumaan koneen päälle sekä pöytä- ja kaappipinnoille, Vuorinen-Halonen tietää.

Myös tehosekoittimen kansi kannattaa sulkea tiivisti ennen koneen käynnistämistä. Muutoin kannen irrotessa smoothiet saattavat lentää ympäriinsä.

– Itse en jätä konetta käymään itsekseen vaan seison aina tehosekoittimen vieressä ja pidän kannesta kiinni. Varmuuden vuoksi.

Tehosekoittimen valintaan vaikuttaa myös esteettisyys.

– Nykykoneita ei tarvitse yleensä laittaa kaappiin piiloon, Rantamäki tuumaa.

Milloin yleiskone?

Tehosekoitin ei yleensä sovellu raastamiseen, pilkkomiseen tai suikalointiin saati pullataikinan vaivaamiseen.

– Yleiskone on hyvä taikinantekijä. Pieniä taikinoita saa tehtyä monitoimikoneellakin, kertoo kotitalousopettaja Anneli Rantamäki.

– Minulla on yleiskone, jolla saa tehtyä litran pullataikinan ja johon saa hankittua lisäosina muun muassa raastimia. Vääntöä riittää.

Satunnainen leipuri sen sijaan pärjää käsin ja sähkövatkaimen avustamana.

Tehosekoittimella saa porkkanan silpuksi, mutta...

– Rakenteesta tulee erilainen ja helposti paikoitellen tahnamainen, sillä kuiva massa ei pyöri kulhossa samalla tavalla kuin esimerkiksi smoothie. Eli jos lisukeraastetta mielii, raastaisin porkkanan käsin tai hankkisin monitoimikoneen, toteaa Hanna Vuoristo-Halonen.

Pääpiirteissään yleiskone on tarkoitettu etupäässä leivontaan ja monitoimikone raaka-aineiden silppuamiseen ja hienontamiseen.

Lisäosat voivat kuitenkin tuoda laitteiden toimintoja lähemmäs toisiaan. Monitoimikoneeseen voi kuulua monitoimiosan lisäksi tehosekoitin, erilaisia teriä, taikinakoukku tai vaikkapa sitruspuserrin. Yleiskonetta voi puolestaan täydentää vaikkapa lihamyllyllä, mehulingolla tai pastamankelilla.

Laitteen koon ja useiden lisäosien vuoksi kannattaa miettiä, missä monitoimikonetta tai yleiskonetta säilyttää.

Laitteiden äänenvoimakkuus kasvaa yleensä sitä mukaa, kun nopeutta lisää. Rantamäki kuitenkin huomauttaa, että laitteita kannattaa myös huoltaa – etenkin niitä, jotka ovat olleet käytössä vuosia tai vuosikymmeniä.

– Vanhan koneen pitäisi saada rasvaa laakereihin, niin ne eivät olisi myöskään niin äänekkäitä, Rantamäki sanoo.