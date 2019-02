Näin vältät lahjaveron jakaessasi lottopottia

Suomalaiset ovat viime viikkoina pelanneet miljoonittain lottorivejä, kun ennätyspotti on jatkanut kasvamistaan. Lauantaina päävoitto on jo peräti 15,5 miljoonaa euroa. Mutta mitä tehdä, jos koko kansan havittelema summa napsahtaa omasta pelitositteesta, ja sen haluaakin jakaa läheistensä kanssa? Jälkikäteen jaettuna summista katoaa valtava määrä lahjaveroihin, joten jakamiseen on hyvä varautua heti voiton ilmettyä.

– Lottopelejä on mahdollisuus jakaa muiden kanssa, kunhan laatii sopimuksen potin osituksesta. Tämä tulee tehdä ennen pelin tekemistä, sillä lunastustilanteessa tehtynä sitä ei enää hyväksytä. Sopimuksella todistetaan verottajalle porukan jäsenet, kertoo Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula.

Tämä koskee niitä tapauksia, jossa peliä ei ole pelattu ennalta määriteltyjen kahden, viiden tai kymmenen hengen porukoissa, tai peli on pelattu netissä.

– Näitä porukoita tulee lunastukseen edelleen ajoittain, mutta selkeästi harvenevaan tahtiin. Nettiporukkapelaaminen kasvaa kovaa vauhtia ja monella on käytössä Veikkaus-kortti. Niihin ei tarvita erillistä sopimusta, Nisula sanoo.