Onnistuneen yökyläilyn takaavat hyvä peti ja kunnon aamiainen – tapakouluttaja toivoo, että kylään tultaisiin matalalla kynnyksellä

Eläkkeellä oleva Eija Peura on tottunut majoittamaan kotonaan eri-ikäisiä yövieraita. Pienin yövieras on Peuran tyttärenpoika, 4-vuotias Arttu Väisänen, joka yöpyy ”mumman” luona noin kerran parissa kuussa.

Säännöllisesti Peuran luona yökylässä käy myös hänen Lahdessa asuva ystävättärensä, joka piipahtaa Peuran kotikaupungissa Mikkelissä kuukausittain usean päivän työkomennuksilla.

Peura emännöi usein myös kolmea Helsingissä asuvaa aikuista poikaansa ja heidän puolisoitaan, jotka saapuvat yöksi lähes kerran kuukaudessa.

Eri yövieraiden käyntiin Peura varautuu hieman eri tavoin.

Lapsenlastaan varten hän hankkii jääkaappiin sellaista ilta- ja aamupalaa, jonka tietää maistuvan pojalle. Sopivat lelut odottavat kaapissa.

Aiemmin Artulle levitettiin lasten matkasänky mumman huoneeseen, mutta nykyisin erillistä petiä ei tarvita, sillä poika haluaa nukkua mumman kainalossa.

Mummola on lapselle sen verran tuttu paikka, että muita erityisiä valmisteluita ei juuri tarvita.

– Tuttu unipupu pitää olla mukana, jotta uni tulee. Yökylässä ja ennen nukkumaanmenoa täytyy kuitenkin noudattaa aina tuttuja rutiineja: ulkoilemme paljon ja teemme pihatöitä. Iltapalaksi syödään puuro, sitten vaihdetaan yöpuku ja valitaan kirjahyllystä sopiva kirja. Mukavinta Artusta on, jos enot sattuvat olemaan yökylässä samaan aikaan.

Isommille vieraille Peuralla on kotonaan ruhtinaallisesti tilaa. Hän asuu yksin vanhassa omakotitalossa, jossa yövieraiden käyttöön on varattu yksi varsinainen vierashuone. Vierashuoneessa on valmiina sänky, ja kaapista löytyvät vieraslakanat.

Ystävättärelleen Peura petaa yleensä samat pinkkisävyiset lakanat, joita hän ei välttämättä pese jokaisen vierailun välillä, jos ystävä tulee pian uudestaan.

– Ystävälle lämmitän usein saunan, sillä hän tykkää saunoa.

Peuran pojat yöpyvät vierailuillaan vanhoissa omissa huoneissaan, joissa he saavat nukkua rauhassa puolisoidensa kanssa. Peura ei muutoin passaa poikiaan mutta kattaa yövieraille aina kunnon aamiaisen, johon kuuluu ainakin kananmunia, jogurtteja, parempia leivänpäällisiä ja hyvää kahvia.

– Yövierailusta tulee juhlallisempi, kun aamiainen syödään pitkän kaavan kautta.

Millaisista pienistä teoista syntyy yövieraalle mukava tunnelma? Tapakouluttaja, tietokirjailija Helena Valonen sanoo, että tuttujen kesken kotioloissa tapahtuvilla yövierailuilla ei tarvitse ajatella erityistä etikettiä.

– Kun tullaan yökylään, lähdetään siitä, että ihmiset tuntevat toisensa ja on etukäteen keskusteltu, mitä vierailulla on odotettavissa. Soisin, että yövierailuihin ja muuhunkin kyläilyyn otettaisiin eteläeurooppalaista rentoa asennetta: ateriat tehdään yhdessä ja kylään tullaan matalalla kynnyksellä.

Itsestäänselvää on, että isäntäväen on järjestettävä yövieraille sopiva, puhdas makuupaikka ja mielellään myös tilaa vaatteiden säilytykseen. Valosen mukaan vieraita voi aivan hyvin pyytää tuomaan omat lakanat, jos he ovat tulossa kylään omalla autolla.

Jos erillistä vierashuonetta ei ole eikä vieraita halua majoittaa patjalle lattialle, voi olla kohteliasta luovuttaa oma sänky vieraiden käyttöön.

– Varsinkin iäkkäiden vieraiden voi olla hankala kömpiä lattianrajaan nukkumaan. Isäntäväelle voi myös olla helpompi antaa oma makuuhuone vieraille, koska silloin voi itse touhuta keittiössä ja olohuoneessa. Toisaalta, jos tietää yövieraiden olevan aamuvirkkua sorttia, heidät voi majoittaa olohuoneeseen ja kehottaa keittämään itselleen aamukahvia ennen isäntäväkeä, Valonen neuvoo.

Vieraspediksi kelpaa vaikka riippumatto

Ammattijärjestäjä Ulla Lundqvist suosittelee hankkimaan kotiin monikäyttöisiä ja muunneltavia huonekaluja, mikäli aikoo majoittaa yövieraita eikä kotona ole erillistä vierashuonetta.

– Vuodesohvat ovat käteviä, mutta niiden mekanismeihin kannattaa tutustua etukäteen, sillä kaikki eivät ole niin mukavia nukkua. Erityisen hyviä ovat vanhat puusohvat, jotka saa levitettyä ja joiden laatikossa voi säilyttää vuodevaatteet. Laatikkosohvista on olemassa myös nykyaikaisia versioita, Lundqvist vinkkaa.

Huonekaluliikkeissä myydään myös yhdenistuttavia, vierassängyksi aukeavia nojatuoleja. Rahiksi muuntautuvat taitettavat vieraspatjat sopivat Lundqvistin mukaan yösijoiksi erityisesti lapsille.

Yökyläileville lapsille voi keksiä erilaisia mielikuvituksellisia ratkaisuja. Lapselle voi olla elämys nukkua esimerkiksi riippumatossa. Riippumatto ripustetaan tukeviin seinäkoukkuihin ja taitellaan pieneen tilaan, kun sitä ei tarvita.

Jos kotona on lapsia, yksi vaihtoehto on hankkia heille 120 senttiä leveät sängyt, joihin mahtuu tarvittaessa kaksi isompaakin lasta tai pienikokoista aikuisvierasta siskonpetiin.

Ilmatäytteiset patjat ovat edullisia ja säilyvät pienessä tilassa, esimerkiksi jääkiekkokassissa tai isossa kestokassissa. Muovinen ilmapatja voi kuitenkin hiostaa ja narista eikä ole kovin mukava nukkua, joten pitkäaikaisten yövieraiden käyttöön se ei ole kovin kätevä. Ilmapatjan sijaan Lundqvist hankkisi taitettavan armeijan kenttäsängyn.

– Kenttäsänkyjä saa edullisesti esimerkiksi verkkokaupoista, ja niissä yöpyy helposti isompikin mies. Patjaksi kenttäsänkyyn sopii esimerkiksi paksu täkki.

Lundqvist näkisi suomalaisissa kodeissa mielellään myös englantilaistyylisiä vierassänkyjä, jotka nostetaan päivän ajaksi kiinni seinälle ja lasketaan illan tullen alas.

– Seinälle nostettavat sängyt antaisivat tilaa elämiseen. Tiedustelin kerran puusepältä tällaisen sängyn hintaa, mutta teetettynä se olisi ollut melko kallis ratkaisu.

Onnistunut yökyläily tukee lapsen kehitystä

Yökyläily on lapsen kehityksen kannalta parhaimmillaan turvallinen ja myönteinen vanhemmista erossa olemisen kokemus.

– Onnistunut yökyläilykokemus voi lisätä tunnetta omasta pärjäämisestä, sanoo Mannerheimin lastensuojeluliiton nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius.

Heleniuksen mukaan ikärajaa ei ole, vaan yökyläilyä voi aloittaa sitten, kun lapsi tuntee itsensä siihen valmiiksi. Yökyläilyyn totuttelun voi aloittaa läheisten luona yöpymisestä. Esimerkiksi mummolassa tai serkkujen luona yökyläileminen alkaa osalla lapsista jo pienenä.

– Toisaalta on paljon lapsia, joilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta yöpyä mummolassa. Heille yöpyminen päiväkotikaverin luona voi olla hyvin merkityksellinen tapahtuma.

Usein käy niin, että alle kouluikäinen lapsi alkaa kysellä, milloin pääsen yökylään päiväkotikaverin luokse. Kaverienkin luona yökyläilyä kannattaa kokeilla siitäkin syystä, että yökyläily voi vahvistaa lasten kaverisuhdetta.

– Kaverusten leikit jäävät usein kesken. Lasten mielestä on hauskaa joskus jatkaa samaa leikkiä nukkumaanmenoon asti ja palata siihen vielä aamullakin.

– On myös hyvä, että lapsi tottuu nukkumaan kaverin luona, koska joskus voi olla sellainen tilanne, että lapsen pitäisi uskaltaa yöpyä muualla. Kun on harjoitellut yökyläilyä jo aiemmin, se tuntuu luontevammalta.

Miten isäntäväen sitten kannattaa toimia pienten yökyläilijöiden kanssa? Helenius kehottaa kertomaan yökylään tulijalle perheen rutiineista. Yökyläilijälle voi kertoa esimerkiksi, mihin aikaan syödään iltapalaa, missä vaiheessa tehdään iltapesut ja moneltako mennään nukkumaan.

– Lapsen peti kannattaa tehdä yhdessä jo ennen iltapalalle menoa. Silloin hän tietää, mihin on menossa nukkumaan, ja ehtii totutella ajatukseen.

Vieraalle lapselle voi myös kertoa siitä, mihin aikaan kodissa yleensä herätään aamuisin ja mitä lapset voivat tehdä, jos he heräävät ennen aikuisia. Lasta voi kehottaa herättämään aikuisen, jos yöllä alkaa pelottaa, ja voi myös sopia, että kaverin saa herättää mukaan vessareissulle.

Lapsen vanhemmilta kannattaa kysyä, onko lapsella tiettyjä nukkumaanmenorutiineja tai heräileekö lapsi öisin.

Kun kouluikäiset lapset ja nuoret sopivat keskenään yökyläilystä, on hyvä varmistaa, että vanhemmat tietävät lasten suunnitelmista.

– On tärkeää tietää, mihin lapsensa lähettää yökylään. Kun vanhemmat tuntevat toisensa, voi paremmin luottaa siihen, että yökyläily sujuu mukavasti, Helenius toteaa.