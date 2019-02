Tuliko tehtyä huonot kaupat? – Kirjallisen reklamaation tekoon saa apua uudesta palvelusta

Kuluttajan on hyvä tuntea oikeutensa, muistuttaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Niinpä virasto on kehittänyt verkkosivuilleen uuden palvelun, jonka nimi on Reklamaatioapuri. Se auttaa kuluttajaa laatimaan kirjallisen reklamaation, jonka voit itse lähettää yritykselle tai myyjälle.

Palvleu toimii osoitteessa reklamaatioapuri.fi.

Vapaamuotoinen kuvaus asiasta sekä yhteystiedot kysytään polun lopussa. Lopputuloksena kuluttaja saa valmiin reklamaation, jonka voi tulostaa tai lähettää omaan sähköpostiinsa ja joka on itse toimitettava yritykselle.

Jos kuluttaja haluaa asiansa käsittelyyn kuluttajaneuvonnassa, hänen on otettava neuvontaan yhteyttä puhelimitse tai verkkolomakkeella.