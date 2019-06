Škodalta uusi ja vahva tulokas suosittuun perheautoluokkaan

Yhdestä vinkkelistä se näyttää farmariautolta, toisesta sporttiselta menijältä. Škoda mukaan se on urheilullinen perheautokokoluokan hatchback. Se on ainakin varmaa, että monivivahteinen muotoilu on täysin uutta ja tulokkaan nimi on Škoda Scala.

Scala täyttää Škodan mallistosta poistuneen Rapidin aukon. Tosin se on edeltäjäänsä suurempi, ja asettuu mallistossa Fabian ja Octavian väliin. Scalaan on lainattu piirteitä Škoda Vision RS-konseptiautosta, joten sen keula osoittaa vahvasti tulevaisuuteen.

Scalalla on pituutta reilut 4,36 metriä. Kun kyseessä on Škoda, se tarkoittaa tehoneliöitä sisätilassa ja todella väljää matkustusmukavuutta myös takapenkillä. Ohjaamon ilmettä on uudistettu muun muassa kelluvalla näytöllä ja muunneltavalla digitaalimittaristolla, tosin nyt kokeillussa ensierän esittelyautossa uutta mittaristoa ei ollut.

Scalasta tulee tarjolle neljä moottoriversiota Suomessa tänä vuonna. Bensiinikoneet ovat tehoiltaan 66-110 kilowattia ja hevosvoimia on 90-150. Dieseliä ei luvata, mutta kaasuversiota odotetaan saapuvaksi loppuvuodesta.

Uutuusauton myynti aloitetaan kahdella vaihtoehdolla, jotka ovat 115 hevosvoiman 1-litrainen TSI manuaalivaihteistolla sekä 150-heppainen 1.5 TSI automaattisella DSG-vaihteistolla. Kokeilimme niistä jälkimmäistä eli tehokkaampaa versiota Style Launch -varustetasolla. Lanseerausvaiheen erikoismallin lisäksi varustetasoja on kolme: Active, Ambition ja Style.

Koeajo jäi lyhykäiseksi, mutta oli sitäkin mukavampi. Ajo oli laadukkaan tuntuista ja rauhallista, ja turbomoottori tyrkkäsi autoa tehokkaaseen kiihdytykseen.

Ajon aikana oli vain yksi ongelma. Koeajokuskin teki mieli unohtaa työpäivän kiireet ja heittäytyä takapenkille. Suuri lasikatto suorastaan kutsui ottamaan rennommin ja laskemaan pilviä. Panoraamaikkuna on lisävaruste, jonka hinta on alle 900 euroa. Toinen arjen luksus, sähkötoiminen takaluukku, on Stylessa vakiona.

Škoda jatkaa elämää helpottavien simply clever -ratkaisujen tiellä. Scalassa näppärä kikka löytyy esimerkiksi konepellin alta. Niinkin pieni asia kuin suppiloksi avautuva lasinpesunesteen korkki on nerokas.

Uudessa Scalassa on toteutettu edistyksellistä tekniikkaa sekä turva- että viihdejärjestelmissä. Parannettu liitettävyys tarjoaa entistä laajemmat mahdollisuudet verkottua palveluihin ja auton toimintojen etähallintaan.

Škoda myy Jyväskylässä Veljekset Laakkonen Oy.