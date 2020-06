2,37 miljoonaa euroa! Tämä auto murskasi nettihuutokauppojen hintaennätyksen

Huutokauppakamari Sotheby´s kertoi sosiaalisessa mediassa, että vuosimallin 2003 Ferrari Enzo on nyt kaikkien aikojen kallein auto, joka on myyty ainoastaan internetissä käydyssä huutokaupassa.

Ferrari Enzon uusi omistaja tarjosi autosta 2,64 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 2,37 miljoonaa euroa.

Autoista on maksettu huutokaupoissa suurempiakin summia, mutta silloin myös huutokauppatiloissa on istunut suuri määrä autokeräilijöitä ja heidän edustajiaan. Nyt Sothebyn järjestämä Driving into Summer -huutokauppa käytiin koronarajoitusten takia pelkästään verkossa.

Ferrari Enzoja tehtiin 2000-luvun alussa vain 400. Autoharvinaisuuden omistajien joukossa on silti paljon tuttuja nimiä: esimerkiksi Kimi Räikkönen, Teemu Selänne, Zlatan Ibrahimovic ja Eric Clapton. Kuva: Sotheby´s

Ferrari Enzoja valmistettiin 400 kappaletta vuosina 2002–2004. V12-moottorilla varustettu superauto on 660-hevosvoimainen ja kiihtyy nollasta sataseen 3,2 sekunnissa. Huutokaupassa myydyllä yksilöllä on ajettu vain 2 000 kilometriä. Keskimäärin autolla on siis ajettu alle 120 kilometriä vuodessa.

Ferrari Enzo on nimetty valmistajayhtiön perustajan Enzo Ferrarin mukaan.

Sothebyn 2-päiväisessä huutokaupassa löysi uuden omistajan 125 muutakin autoa. Niistä monien hinnat nousivat miljoonaluokkaan. Esimerkiksi vuoden 1985 Ferrari 288 GTO myytiin 2,07 miljoonalla eurolla.