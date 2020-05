"Ahdas, ruostuva, kammottava ajaa" – Ontuva omistaja lakkauttaa suomalaisille ah-niin-rakkaan automerkin

Jos elit Suomessa 1960-, 1970- ja/tai 1980-luvuilla, muistat varmasti Datsun-merkkiset autot. Datsuneja riitti, etenkin umpilegendaarisia "Satiaisia" eli 100A-mallin yksilöitä.

Osuva suomalainen Datsun-muistelu löytyy Kaleva-lehden verkkosivuilta (julkaistu 14.6. 2013):

"100A oli pieni ja ahdas, kammottava ajaa millä tahansa pinnalla ja missä tahansa kelissä, kova ruostumaan, voimansiirron kimitys soi korvissa vielä tänäkin päivänä. Hankin myös sen seuraajan Datsun Cherryn, joka sekin ehkä oli yksi maailman huonoimmista autoista."

Tuokin lausunto henkii ah-niin-syvää rakkautta Datsunia kohtaan. Ei epäilystäkään, että muistelija oli onnea täynnä, kun emoyhtiö Nissan otti Datsun-brändin uudelleen käyttöön kesällä 2013. Nimi oli riutunut käyttämättömänä Nissanin arkistoissa vuodesta 1986 alkaen.

Nissan-konsernin suosikit: Datsun 100A jyräsi 1970-luvulla ja Nissan Qashqai 2010-luvulla. Kuva: Martti Ratia

Bloomberg News kertoi keskiviikkona, että Nissan aloittaa säästöohjelman, jonka tavoitteena on leikata vuotuisia kiinteitä kustannuksia 2,5 miljardilla eurolla. Se tarkoittaa myös halpamerkki Datsunin lakkauttamista.

Datsunia on myyty vuoden 2013 jälkeen vain muutamissa valtioissa, mutta markkina-alue on ollut siitä huolimatta valtava. Datsun-kauppaa on käyty esimerkiksi Venäjällä, Intiassa, Indonesiassa ja Kazakstanissa.

Datsunin verkkosivuilta löytyvät tiedot ja kuvat kuudesta tuotannosta olevasta mallista. Ne ovat: Redi-Go, Go, Go+, On-Do, Mi-Do ja Cross. Osa niistä näyttää kuvissa varsin meneviltä ja nykyaikaisilta, mutta nyt taitaa tie nousta pystyyn.

Automaailman murroksessa on kovin vaikea nähdä Datsunille enää kolmatta tulemista.