Audi A8 on tekniikan tienraivaaja

Periaatteessa tämä on melko turha koeajoraportti maakuntalehdessä. Audi A8:n pidennetyt Lang-versiot ovat suomalaisten maanteiden harvinaisuuksia, joita ei esimerkiksi Jyväskylän seudulla vuodessa kovin monta myydä.

Automaailman tämän hetken teknisimmästä autosta johtaa kuitenkin luonteva aasinsilta arjen autoiluun. Neljän, viiden vuoden kuluttua A8:n toiminnot löytyvät perus-Audeistakin. Neljännen sukupolven A8 siis näyttää, mitä kohti autot kulkevat.

A8 Lang tekee ällistyttävän paljon kuljettajan puolesta. Se osaa tarkkailla ympäristöään käsittämättömän sensori-, kamera- ja tutka-arsenaalinsa ansiosta. Auto yltäisi jo ylätason autonomiseen ajamiseen eli kuljettajan ei tarvitsisi ohjauspyörään ja polkimiin juuri koskea, mutta esimerkiksi Suomessa lainsäädäntö rajoittaa autonomisuutta.

Ruuhka-avustin, älykäs vakionopeudensäädin, kääntymisavustin ja kaistavahti voivat Suomessakin olla käytössä, joten Audin lippulaivalla eteneminen on jo niiden avulla ihan riittävän itsenäistä. Autossa on avustin myös polttoainetalouden maksimointiin.

Ylärekisterin tekniikkaa on annosteltu esimerkiksi valoihin. Audi A8 hoitaa maksimivalaistuksen ilman kuljettajan apua. Auto himmentää ja valaisee oikeat alueet ottaen huomioon vastaantulijat ja ympäristön. Esimerkiksi molemmissa ajovaloissa työskentelee 138 lediä ja kaukovalojen laser. Pimeänäköavustin on noin 3 000 euron lisävaruste, mutta koeajo-Audin omistajan mukaan aivan ehdoton valinta.

Aktiivijousitus lukee hidastetöyssyt ja montut auton edestä, ja valmistautuu niihin. Sen verran moni Jyväskylän tie ja kiihdytyskaista on tällä hetkellä kuitenkin kuin pommitusten jäljiltä, ettei niissä oikein riitä huipputekniikkakaan.

Maantiellä A8 on helppo ja äänetön. Rengasmelu on saatu kuriin, aerodynamiikka pitää tuulensuhinat minimissa eikä moottori kiusaa äänillään. Koeajoautossa ovat lisävarusteena äänieristelasit, joista tuulilasissa on myös lämmitys.

Koeajettua Audi A8 Langia vauhdittaa 50 TDI eli 3-litrainen diesel. Se potkii 286 hevosvoimaa ja peräti 600 newtonmetrin väännön, joten yli 2 000-kiloinen möhkö liikahtaa yllinkyllin. Auton 48 voltin sähköjärjestelmä antaa polttomoottorille lepotaukoja ja tekee samalla A8:sta eräänlaisen pehmohybridin.

Yhdistetyksi kulutukseksi valmistaja ilmoittaa 5,6 litraa, mikä koeajon perusteella vaikuttaa aika realistiselta lupaukselta.

Nelipyöräohjauksen ansiosta Audi A8:n kääntösäde on yllättävän pieni.

Audi A8 Lang on mitoiltaan limusiini, joten tilaa riittää sekä edessä että takana. Penkit ovat laadukkaat, ja ne tietenkin hierovat, lämmittävät ja tuulettuvat. Lisävarusteinen nahkapaketti nostaa viihtyisyyttä.

Tavaratilan koko on nipinnapin yli 500 litraa, joten tavarajuhtaa ei Audi ole yrittänyt luoda.

Tietoviihdejärjestelmä ja äänentoisto ovat premium-laatua.

Kovin vähän jää Audi A8 Langista moitittavaa, mutta toisaalta koeajoauton 199 000 euron hintalappu pitää jo sisällään sanattoman lupauksen laadusta ja jopa vähän mielikuvitusta hipovista innovaatioista. Hinnasta iso osa eli noin 50 000 euroa kertyy vaativan omistajan ruksaamista lisävarusteista, joista harvoin pääsee tutustumaan esimerkiksi kaukosäädettävään seisontalämmitykseen.