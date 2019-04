Audin iso kissa hiipii elegantin äänettömästi – katso video koeajosta

Autojen valmistajien on pakko pudottaa uusien autojen keskipäästöjä. EU:n vaatimukset ovat kovat ja valmistajien keskipäästöt pitäisi jäädä alle 100g/km jo ensi vuonna. Sähköautoja on pakko valmistaa, jotta voidaan tehdä tehokkaita isopäästöisiä autoja.

Ilman täyssähköautoja ja hybridejä ei tavoitteeseen päästä ja uudet pienipäästöiset dieselmoottoritkin ovat arkea tulevaisuudessa.

Audin e-tron on iso maasturi, jonka hinnat alkavat 87 000 eurosta. Muhkealla rahasummalla saat sitten auton, jolla ajaminen on nautinto. Nelivetoinen 4,9 metriä pitkä järkäle kiihtyy 0-100 km/h 6,6 sekunnissa.

Toimintamatka on virallisesti noin 400 kilometriä. Koeajomme kulutus oli 32 kWh/100 km, joten ihan tuohon määrään ei päästä. Sähköautolla ajettaessa seuraava latauspaikka on syytä miettiä jo etukäteen. Jos lataan e-tronin 700 kilon painoiset akut täyteen kotipihassa on latausaika noin 24 tuntia.

Katso video premiun-luokan maasturista.