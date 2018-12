Autoilija! Näillä nyrkkisäännöillä selviydyt kunnialla joulunviettoon

Joulun menoliikenne ajoittuu ensi viikonlopulle. Autoliito muistuttaa muutamien tarkistusten tekemisestä autolle ennen matkalle lähtöä. Pienillä seikoilla parantaa turvallisuutta.

Liiton mukaan huoltovälien pidennyttyä on erityisen tärkeää, että moottoriöljyn, jäähdytinnesteen ja jarrunesteen määrät tarkastetaan säännöllisesti myös huoltojen välillä. Lisäystarpeet on syytä täyttää ennen liikkeelle lähtöä. Samalla on syytä täyttää lasinpesunestesäiliö riittävästi pakkasta kestävällä lasinpesunesteellä.

Pyyhkijän sulat saa parhaiten puhtaaksi lasinpesunesteeseen kostutetulla rievulla tai kosteuspyyhemäisillä sulkapyyhkeillä. Mikäli sulkien puhdistaminen ei paranna pyyhintätulosta, on vinkkaajan mukaan sulat aika uusia.

Erityisen tärkeänä Autoliiton asiantuntijat pitävät auton kaikkien valojen toimintaa. Koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen painottaa valojen toimintaperiaatteen tuntemisen tärkeyttä.

– Kuljettajan on täytyy tietää, missä valokatkaisijan asennossa autossa palavat sekä ajovalot että takavalot. Myös seisontavalojen tulee toimia. Mikäli seisontavalon polttimo on hajonnut aiemmin ja samalta puolelta pimenee myös ajovalon polttimo, näyttää auto muiden silmissä mopolta ja saattaa näin aiheuttaa arviointivirheitä, varottaa Vesalainen.

Vesalainen muistuttaa myös rengaspaineista.

– Rengaspaineet on syytä nostaa kuormituksen mukaisiksi. Auton käyttöohjekirjasta, oven karmista tai polttoaineen täyttöaukon kannesta löytyvät oikeat rengaspaineet erikseen pienelle ja isommalle kuormitukselle. Talvikaudella kannattaa käyttää 0,2 baria ohjearvoja korkeampia paineita, vinkkaa Vesalainen.

Samalla on syytä varmistaa myös vararenkaan rengaspaine. Autosta tulee löytyä myös varapyörän kiinnittämiseen soveltuvat pultit tai mutterit, jos rengas on erilaisella vanteella kuin auton alla olevat. Mikäli autossa käytetään lukkopultteja tai -muttereita, myös niiden avaamiseen tarvittava erikoistyökalu on syytä pitää autossa mukana.

Vesalainen ohjeistaa ottamaan mukaan myös auton vara-avaimet jonkun matkustajan huolehdittavaksi. Avaimia ei tule laskea käsistään edes hetkeksi tavaratilan pohjalle. Autoliiton tiepalvelu saa paljon avustuspyyntöjä tilanteissa, joissa avaimet ovat jääneet lukittuun autoon sisälle.

Lisäksi polttoaineen loppuminen yllättävän yleisesti katkaisee matkanteon. Harvaan asuttujen alueiden pitkät huoltoasemavälit saattavat yllättää, minkä takia ei kannata odottaa polttoaineen merkkivalon syttymistä.

– Vierailla tieosuuksilla liikuttaessa auto on järkevä tankata viimeistään, kun on varttitankki polttoainetta jäljellä, Vesalainen ohjeistaa.

Ennen lähtemistä on syytä myös tallentaa kännykän muistiin apua tarjoava puhelinnumero sekä varmistaa että kännykässä riittää virtaa. Autoliiton Operaatio Lumihiutale päivystää puhelinnumerossa 0200-8080. Apu ei yleensä saavu heti paikalle, joten autosta tulisi löytyä lämpimästi vaatetta sekä heijastinliivit kaikille mukanaolijoille.