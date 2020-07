Autojen ensirekisteröinneissä jo valonpilkahdus – konepelleillä tanssiminen on silti vielä ennenaikaista

Kesäkuussa ensirekisteröitiin yhteensä 8023 henkilöautoa, joka on 23,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Määrä on edelleen vaatimaton vuoden takaisiin lukuihin verrattuna, mutta tämän vuoden toukokuun ja kesäkuun vertaaminen saattaa silti jo saada muutamat autobrändit tanssimaan konepelleillä.

Kesäkuun ensirekisteröidyin automerkki oli Volkswagen. Sen 993 rekisteröintiä tarkoittaa 108,2 prosentin kasvua edelliseen kuukauteen verrattuna. Viime vuoden kesäkuusta Volkswagen jäi 22 prosenttia.

Toiseksi ensirekisteröidyin kesäkuussa oli Škoda. Tshekkimerkkiä lähti asiakkaiden mukaan jälleenmyyjiltä 913 kappaletta, kun toukokuussa luku oli 388. Kesäkuu oli Škodalle siis 134 prosentin verran toukokuuta vireämpi.

Tilastojen kestoykkönen Toyota joutui kesäkuussa tyytymään kolmanteen sijaan. Japanilaismerkki sai 4,6 prosentin kasvun toukokuusta, mutta 49 prosentin miinuksen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Kärkikymmenikössä olivat kesäkuussa lisäksi Volvo, Kia, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai ja Audi. Niistä Volvo, Kia ja BMW kirjauttivat rekisteröinneissä plussaa sekä toukokuuhun että viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Kesäkuun ensirekisteröidyimpien automallien lista näytti kesäkuussa melko tutulta: 1) Škoda Octavia, 2) Ford Focus, 3) Toyota Yaris, 4) Volkswagen Golf, 5) Voilkswagen Polo, 6) Toyota Corolla, 7) Nissan Qashqai, 8) Kia Ceed, 9) Volvo V60, 10) Volvo XC60.

Ensirekisteröintitilastoja tarkasteltaessa on jälleen muistettava, etteivät ne kuvasta sitä, kuinka paljon kauppaa on autokaupoissa kesäkuussa tehty. Tilasto näyttää asiakkaille luovutettujen uusien henkilöautojen määrän eli kyse on lähes poikkeuksetta huomattavasti aiemmin tilatuista autoista. Autokauppojen reaaliaikaiset tilausmäärät pysyivät alkukesästä yhä matalina.

Tilastojen lähde on liikenne- ja viestintävirasto, ja ne on välittänyt Bisnode Marketing.