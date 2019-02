Autojen itseohjautuvuus on palapeli, jota rakennellaan kymmeniä vuosia – nämä viisi estettä seisovat täydellisen automaation tiellä

Autot ja liikenne -teemassa todettiin syksyllä, että täysin autonomisten henkilöautojen yleistyminen suomalaisessa taajamaliikenteessä on useiden kymmenien vuosien päässä.

Juttu poiki paljohkosti palautetta.

Vaikka artikkelissa käytiin autonomisen autoilun viidennen tason eli täysautomaation esteet luettelomaisesti läpi, moni lukija peräsi ongelmien tarkempaa perkaamista.

Teemme työtä käskettyä:

1. Sää ja olosuhteet

Melko pitkä ja luminen talvi on iloinen asia. Ei tarvitse kuitenkaan olla kovin suuri asiantuntija arvatakseen, että autonomiseen autoiluun lumi sopii kehnosti. Mikään kameratekniikka ei löydä kaistaviivoja ja muita tiemerkintöjä syvän lumikerroksen alta.

Itseohjautuvien autojen testeissä on ollut vaikeuksia jopa Yhdysvaltain lämpimällä länsirannikolla, koska äkillinen kova sade, sumu tai hiekkamyrsky on saattanut sekoittaa tutkatekniikan. Lasersäteet kyllä liikkuvat säässä kuin säässä, mutta auton tietokoneelle palautunut info ei ole ollut riittävän tarkka tiedon analysoimiseksi. Tietokone ei ole pystynyt päättelemään, mikä esine edessä liikkuu.

2. Tiemerkinnät

Autonvalmistajat ja autonomista tekniikkaa kehittävät yhtiöt ovat usein listanneet suureksi ongelmaksi sen, että tiemerkinnät ja niiden taso vaihtelevat maittain. Suomi ei ole tässäkään suhteessa helppo leikkikaveri: tiestön kunnossapitoa tehdään vuosi vuodelta pihimmin, mikä näkyy myös tiemerkinnöissä.

Kun katselee videoita esimerkiksi Yhdysvaltain Pittsburghissa ajettavista autonomisten autojen testeistä, normaalin kaistoituksen lisäksi on maalattu ylimääräisiä viivoja opastamaan itseohjautuvat ajoneuvot oikeille alueille. Liikenneolosuhteet on rakennettava Suomessakin pitkälti uusiksi.

3. Kone vastaan ihminen

Tämäkään ei testaajien mukaan ole ihan helppo yhtälö. Normaalin liikenteen joukossa testatut itseohjautuvat autot eivät ole selviytyneet tilanteista, joissa jalankulkija tai joku muu autoilija toimii yllättävästi tai liikennesääntöjen vastaisesti. Esimerkiksi tavaroita lastaava, mutta ajokaistalle pysähtynyt kuorma-auto on ollut itseohjautuvalle ongelma. Samoin muiden kuljettajien inhimilliset virheet voivat olla tietokoneelle ylivoimainen rasti.

Testeissä on jo sattunut joitakin onnettomuuksia. Mikä tarkoittaa sitä, että tietokoneelle on pystyttävä syöttämään kaikki mahdolliset tilanteet yllätyksineen tai ratkaisuineen ennen kuin itseohjautuva auto on liikennekelpoinen. Tai sitten on hyväksyttävä sama totuus kuin nykyautoissa – kolareita sattuu.

4. Yleinen hyväksyntä

Valtaosa ihmisistä arvelee, että itseohjautuvat autot saattavat pian olla toimintakykyisiä suljetuissa tai osittain suljetuissa oloissa. Perusliikenteen sekaan niitä ei kuitenkaan mielipidekyselyiden mukaan haluta. Raju vastustus on näkynyt jopa testiautojen sabotointina, eikä mielipiteitä ole ihan helppo muuttaa.

5. Liikennesäännöt

Monet liikenteeseen liittyvät lait ja asetukset pitää uudistaa. Säilyykö autoilussa alaikäraja, ja kuinka sitä valvotaan. Entä päihteiden käytön raja, kun kuljettajaa ei tarvita. Työpaikkojen vähenemisen lisäksi on pitkä lista moraalisia ja vastuisiin liittyviä kysymyksiä.