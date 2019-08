Autoliitto on kerännyt yli 14 000 allekirjoitusta vetoomukseen liikenneministerille – "Tulevassa murroksessa autoilijoiden edunvalvonta on entistä tärkeämpää"

Autoliitto juhlii tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan suomalaisten autoilijoiden äänitorvena. Etujärjestön juuret yltävät vuoteen 1919, jolloin perustettiin Suomen Autoklubi.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan satavuotias on vetreässä kunnossa.

– Meillä on 127 000 jäsentä, mikä on enemmän kuin koskaan. Tulevassa autoilun murroksessa on isoja haasteita ja autoilijoiden edunvalvonta on entistä tärkeämpää.

Juhlavuoden kunniaksi Autoliitto kutsuu autoilijoita allekirjoittamaan vetoomuksen sen puolesta, että auto pysyy arjen mahdollistajana. Se tarkoittaa, että autoilun kustannukset pidetään kohtuullisina, ihmisillä säilyy vapaus valita liikkumismuotonsa ja autoilun sujuvuutta ei heikennetä.

Vetoomuksen voi allekirjoittaa verkossa Autoliiton sivun kautta, ja se luovutetaan liikenneministeri Sanna Marinille tämän vuoden marraskuussa.

Ilmastonmuutoskeskustelussa syyttävät sormet osoittavat usein autoiluun. Nieminen näkee asetelman epäreiluna ja kaipaa ilmastotalkoisiin laaja-alaista vastuunkantoa.

– Henkilöautoilu aiheuttaa 9 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Autoiluala tulee kantamaan oman osansa päästöjen pienentämisestä, mutta sen osuuden ei tule olla isompi kuin mitä muiden tahojen, toteaa Nieminen.

Autoliiton hallituksen varapuheenjohtaja Timo Luoma-aho on samaa mieltä siitä, että autoilusta ei pidä tehdä aiheettomasti syntipukkia, vaan kaivataan lisää faktoja.

– Liikenneala on pessyt omaa pyykkiänsä jo ennen kuin muu yhteisö on aloittanut tästä puhumaan. Autojen tekniikka on kehittynyt 20 vuodessa. Polttoaineita kulutetaan nykyään huomattavasti vähemmän ja niistä on kehitetty bioversioita, lisää Luoma-aho.

Autoliiton miehet eivät ole tyytyväisiä hallituksen haahuiluun autoiluasioissa. He toivovat päättäjiltä selkeää tiekarttaa suunnannäyttäjäksi sille, miten ihmisten liikkuminen ratkaistaan tulevaisuudessa.

– Tällä hetkellä on niin paljon puhetta ja erilaista viestiä, että se sekoittaa ihmisten päät ja kaupanteko kärsii. Se tarkoittaa, että autokanta uudistuu entistä hitaammin ja ongelman ratkaisu lykkäntyy, arvioi Nieminen ja perää päätöksiä myös EU-tasolla.

Suomen autoverotuksen tilannetta Nieminen kuvaa jakomieliseksi.

– Ei kai voida olettaa, että kuluttajat alkavat sijoittaa rahojaan autokannan uudistamiseen, kun samaan aikaan valtio ottaa oman osuutensa välistä. Se on vanhanaikaista veropolitiikkaa, joka ei enää sovi tähän aikaan, paaluttaa Pasi Nieminen.