Autolle ei voi luvata ikuista elämää, mutta näillä nikseillä annat sille lisäaikaa ja vältät turhia kustannuksia

Uuden henkilöauton vajaat kuusi vuotta sitten ostanut lukijamme soitti. Hän sanoi käyttäneensä auton ylläpitoon ja pikkukorjauksiin mielestään ihan liian paljon rahaa. Tarkkoja summia hän ei ole kuulemma ynnäillyt eikä haluakaan, mutta normaalista kulumisesta johtuvat pikkukorjaukset ovat alkaneet ärsyttää.

Isoja teknisiä vikoja ei soittajan autossa ole ollut, mutta ”vähän kaikenlaista pientä”.

Lukijamme pyysi autotoimitusta paljastamaan sellaisia vinkkejä, joilla autot pysyisivät pirteämpinä pidempään.

Otimme haasteen vastaan. Ohessa eräiltä paljon ajavilta, automekaanikoilta ja autotoimituksen kaikki tietävältä lähipiiriltä kerätty lista auton hyvinvointia ja käyttöikää lisäävistä pikkukikoista.

Osa niistä voi tuntua naurettaviltakin, mutta mitä sitten, jos niksi tepsii. Ehkäpä tusinasta ideasta edes jokin pistää auton omistajat miettimään tekemisiään.

1. Älä jurnuta kytkimellä

Yllättävän moni säätelee taajamaliikenteessä auton vauhtia kytkintä liu´uttamalla. Liikennevaloissa odotellessakin kytkinpoljin on minuutin pohjaan liimattuna ja vaihde valmiina ykkösellä. Ei se lähteminen vihreän valon vaihduttua kuulkaa niin sekuntipeliä ole, ettei vaihdetta ehtisi pistää silmään vasta sitten kun lähtölupa tulee.

2. Sen nimi on autotalli

Autotallit ovat saaneet nimensä siitä, että niissä säilytetään autoja. Monilla on autotallissaan kaikkea muuta – auto ei enää sovi hylättyjen huonekalujen ja polkupyörien, ruohonleikkurin, rengaskasan tai ties minkä valtaamaan autotalliin. Anna autollesi suoja vaihtelevilta sääoloilta, jos se on mahdollista. Auringon mahtava voima näkyy helposti jopa auton sisätiloissa.

3. Älä hylkää ratsuasi

Jos autolle ei jostakin syystä ole käyttöä mutta et halua myydä sitä, käytä sitä silti ajelulla silloin tällöin. Monet auton osat toimivat varmemmin, jos ne saavat suhteellisen säännöllistä liikuntaa.

4. Jarruta jarruilla

Pienemmälle vaihteelle vaihtaminen ja moottorijarrutus ovat kätevä yhdistelmä hidastaa manuaalivaihteisen auton menoa silloin kun vauhtia ei tarvitse tappaa nopeasti. Jarrut ovat kuitenkin olemassa nimensä mukaista käyttöä varten, eivätkä ne paljon normaalijarrutuksessa kulu. Jarruenergiaa keräävissä hybridi- ja sähköautoissa asiat ovat tietenkin toisin.

5. Itsekin voi tehdä

Vaikka autojen tekniikka muuttuu vuosi vuodelta monimutkaisemmaksi, jotkut asiat voi tarkastaa tai jopa tarkistaa itse. Tuulilasinpyyhkijän sulat, tuulilasin pesuneste ja auton öljyjen määrän tarkistus ovat hyvä alku.

6. Huoltovapaus on harhaa

Aika usein kuulee väitettävän, etteivät nykyautot tarvitse entiseen tapaan huoltoa. Ja höpsis. Edullisin ja varmin tapa pitää auto kunnossa on huolto-ohjelman noudattaminen. Vastaava itsestäänselvyys on vikojen korjaaminen viivyttelemättä.

7. Peittele ajokkisi

Auton suojapeitteet ovat jostakin syystä poistuneet muodista. Ehkä ne eivät ihmisten mielestä jotenkin sovi 2000-luvun digitaaliseen maailmaan. Käteviä ja hyödyllisiä suojapeitteitä saa kuitenkin edullisesti, eikä käyttämisen vaivakaan mahdoton ole.

8. Käytä ilmastointia

Kuulostaa oudolta, mutta jotkut ihmiset eivät kuulemma käytä autonsa ilmastointilaitetta, koska siten säästyy polttoainetta. No, ehkä vähän säästyykin. Kolikon kääntöpuolella on tiivisteiden ja muidenkin komponenttien nopeampi kuluminen sekä autossa matkaamisen epämukavuus. Lisäksi ilmastoinnin ottaminen käyttöön pitkän tauon jälkeen voi tehdä kerralla ison vahingon.

9. Pese ja vahaa

Ei se kenellekään yllätys ole, mutta säännöllinen pesu ulkoa ja sisältä tekee autosta sekä mukavamman käyttää että pitempi-ikäisen. Pesutavassa ja -aineissa on tosin hyvä käyttää harkintaa.

10. Ruostesuojaus

Jotkut teettävät ruostesuojauksen jopa uudelle autolleen ennen käyttöönottoa. Se varmasti auttaa autoa jaksamaan – kuten maalipinnan käsittelykin.

11. Oikeat paineet

Renkaiden väärät ilmanpaineet eivät välttämättä vaikuta auton elinkaaren pituuteen, mutta renkaiden kestoon ja liikenneturvallisuuteen ne vaikuttavat sitäkin enemmän. Sähköautoissa renkaiden merkitys vain lisääntyy, sillä akkujen tuoma lisäpaino kiihdyttää renkaiden kulumista. Rengaspaineiden tavoin kuljettajan paineiden olisi hyvä olla hallinnassa: stressaantunut kuski rääkkää tutkimusten mukaan autoaankin turhaan.

12. Valitse reittisi

Ohje voi kuulostaa kaukaa haetulta, mutta se on saatu maanteiden todellista suurkäyttäjältä eli taksikuskilta. Taksimies sanoo ajavansa kotoaan kaupunkiin aina pidempää reittiä. Syy siihen on yksinkertainen: lyhyemmällä taipaleella on lähes ympärivuotisesti huonokuntoinen tieosuus ja useita hidastetöyssyjä. ”Auto iloitsee valinnasta”, hän sanoo.