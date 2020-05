Automaa Ranska suree kaupankäynnin romahdusta – alhaisin myynti sitten vuoden 1950

Autoteollisuuden suurmaihin kuuluvassa Ranskassa on tyrmistytty autokaupan tilastoista huhtikuussa. Uusia autoja rekisteröitiin 20 997 kappaletta, mikä on pienin huhtikuun myyntimäärä sitten vuoden 1950.

Pudotus viime vuoden huhtikuuhun verrattuna oli peräti 89 prosenttia.

Jyrkkä lasku ensirekisteröinneissä oli odotettua, mutta notkahdus on vaikea niellä valtiossa, jossa autoala on suuri työllistäjä ja joka on Renaultin, Peugeotin ja Citroënin ylpeä kotimaa.

Ranskalaiset autovuokraamot tosin muistuttivat, että autokauppiaiden asiat ovat hyvin verrattuna vuokraamotoimintaan. Autovuokrausten määrä putosi 97 prosenttia, kun turismi on seis eivätkä ranskalaisetkaan käytä lyhytaikaisia vuokra-autoja.

Vähäisten ensirekisteröintien aikanakin on helppo havaita, että Ranskassa luotetaan omaan autotuotantoon. Kolme ensirekisteröidyintä merkkiä olivat huhtikuussa tuttuun tapaan Renault, Peugeot ja Citroën. Neljäntenä oli Renault-konserniin kuuluva Dacia ja viidentenä Opel, joka kuuluu Peugeot/Citroën -johtoiseen PSA-ryhmittymään.

Myydyimmät mallit olivat Renault Clio, Peugeot 208, Citroën C3 ja Peugeot 2008. Vasta sijalla 24 oli automalli, joka ei ole perinteisten ranskalaisvalmistajan automalli tai kuulu ranskalaisten autoryhmittymien omistamiin brändeihin. Sijalla 24 oli Fiat 500.