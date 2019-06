Automaailman räväkimmistä ideoista moni on ollut susi jo syntyessään — katso 15 auton listaus 19 litraa satasella kuluttaneesta Fordista vedessäkin lipuneeseen Brickliniin

Suuret yllätykset ja riskit ovat autoteollisuudessa harvinaisia. Tuotekehityksessä mennään varman päälle, koska useimpien automallien tahdotaan kelpaavan suurelle ostajakunnalle ja kaikkialla maailmassa.

Onneksi irtiottojakin on nähty. Ohessa listaus automerkeistä ja -malleista, joilla on haluttu räväyttää. Osa niistä on onnistunut, osa tyssännyt nopeastikin.

1 T-mallin Ford

Autojen teollisen valmistuksen uranuurtaja ensiesiteltiin vuonna 1908. T-Fordeja syntyi 20 vuodessa hieman yli 15 miljoonaa. Valmistuksen alkuvuosina ostaja saattoi valita T-Fordinsa värin monesta vaihtoehdosta. Valmistuksen siirryttyä liukuhihnalle väriksi valikoitui pelkästään musta, koska se kuivui nopeimmin. Päästöistä ja kulutusluvuista ei sata vuotta sitten puhuttu, mutta T-Fordin kulutuksen tiedetään alkuaikoina olleen 12–19 litraa sadalla kilometrillä.

2 Volvo PV 36

Vuonna 1927 perustettu Volvo ei saanut ihan ensiyrityksillään aikaan mitään ikimuistoista, mutta vuonna 1935 julkistettu PV 36 -malli jo oli sellainen. Muun muassa pyöränkoteloilla ja valojen sijoittelulla Volvo onnistui alentamaan ilmanvastusta. Uutuuden valmistuskustannukset kuitenkin karkasivat pilviin, ja valmistus loppui pian. Maailmanlaajuisesti tunnetuksi Volvo tuli myöhemmin monien turvallisuusvarusteiden kehittäjänä.

3 Volkswagen Typ 1

Kupla-Volkswagen on ehkä ainoa Adolf Hitlerin aivoitus, jota voi peukuttaa. Hitler vaati Saksan autoistamista uudella mallilla, jonka piti olla halpa, kuluttaa enintään 8 litraa satasella, kuljettaa 3-lapsista perhettä ja yltää sadan kilometrin tuntinopeuteen. Itävaltalaisen Ferdinand Porschen johdolla hanke toteutui. Kuplaa valmistettiin 21,5 miljoonaa.

4 Saab 92

Kuten nimikin (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) kertoo Saabin kivijalka on ilmailussa. Heti yhtiön ensimmäisen henkilöauton Saab 92:n muotoilussa näkyivät suorat lainaukset lentokoneista. Volvon tavoin myös Saab saavutti laajempaa maailmanlaajuista tietoisuutta hitaasti: 99-mallissa vuonna 1978 käyttöön otettu turboahdin nosti Saabin valokeilaan.

5 Citroën DS

Citroën hätkähdytti vuoden 1955 Pariisin autonäyttelyssä tuomalla näytille DS:n, jonka muotoilu ja jousitus tekivät siitä aikaansa selvästi edellä olevan perheauton. Sen vieressä autonäyttelyssä seisoi Citroën 2CV eli Rättäri, joka on yhtä legendaarinen automalli. Muutaman teknisen päivityksen avulla DS pysyi edelläkävijänä kaksi vuosikymmentä, kunnes ranskalaisvalmistaja siirtyi uuteen aikakauteen.

6 Mini

Britannian autoteollisuus huomasi 1950-luvun lopulla valmistavansa vain suuria autoja, kun kuluttajat alkoivat kiinnostua pienemmistä. Insinööri Alec Issigonis sai tehtäväkseen suunnitella nelipaikkaisen menopelin. Syntyi moottori- ja sisätilaratkaisuiltaan ainutlaatuinen pikkuauto, jonka ensimmäiset nimet olivat Austin Seven ja Morris 850. Mini-nimi tuli käyttöön vuonna 1961. Nykyisin Mini-brändin omistaa BMW.

7 Amphicar 770

Amphicar 770 sai mallinimensä siitä, että se oli suunniteltu kulkemaan 7 mailin tuntinopeudella vedessä ja 70 mailin tuntinopeudella maalla. Valmistajan oli tarkoitus myydä massoittain amfibioautoja vesistöjen lähistöllä asuville ja/tai lomaileville ympäri maailmaa, mutta autoja valmistui vain noin 3 800. Vuonna 1961 ensiesitellyn auton kaupallinen menestys oli niin huono, että vesillä etenemään pystyviä autoja on sittemmin nähty lähinnä seikkailuelokuvissa.

8 Bricklin SV-1

Yrittäjä Malcolm Bricklin perusti autotehtaan, jonka oli tarkoitus valmistaa äärimmäisen turvallisia autoja. Ensimmäinen Bricklin sai mallinimen SV-1 (= Safety Vehicle), ja mallien numerosarjan oli tarkoitus kasvaa autojen kehittyessä. SV-1:ssä olivat esimerkiksi sivutörmäyssuojat, lasikuituinen kori ja valmistajan mukaan automarkkinoiden turvallisimmat puskurit. Vuosina 1974–76 valmistui vajaat 3 000 Brickliniä, kunnes kävi selväksi, etteivät kuluttajat olleet – vielä – valmiita maksamaan turvallisuudesta.

9 DeLorean DMC-12

Autojätti General Motorsin johtajiin kuulunut John Z. DeLorean perusti oman firman vuonna 1975. Suunnitelma oli hurja: nopean, edullisen ja turvallisen urheiluauton valmistaminen. Ensimmäisessä mallissa ollut numero kertoi siitä, että auton piti maksaa 12 000 dollaria. Kun DMC ehti kolme vuotta aikataulustaan myöhässä myyntiin, hinta oli enemmän kuin tuplaantunut, eikä sillä ollut mitään saumaa kisata esimerkiksi 15 000 dollarin Chevrolet Corvetten kanssa. Kun Britannia lopetti Pohjois-Irlannissa toimineen ja ylivelkaantuneen tehtaan tukemisen, satu loppui nopeasti.

10 Saturn

Kun Japanista alkoi tulla hyvää ja halpaa (Toyota, Honda), General Motors päätti vuonna 1985 puolustautua uudella Saturn-automerkillä, joka käytännössä koottiin GM:n jo olemassa olevien merkkien komponenteista. Toimintamallina oli tuottaa kohtuuhintaisia perusautoja, vaikka markkinoinnissa tietysti käytettiin kauniimpia sanoja. Saturn myi melko hyvin, kunnes luotettavuus- ja imago-ongelmat iskivät. GM:n talousahdingon mukana valui viemäriin myös Saturn-merkki.

11 General Motors EV1

General Motors julkisti täyssähköauto EV1:n vuonna 1996. Yhtiö luotti keksintöönsä niin vakaasti, että lupasi palauttaa koko kauppahinnan jokaiselle autoonsa pettyvälle asiakkalle. Autoja myytiin 1 117 kappaletta – niin, ja niistä jokainen palautui lopulta valmistajalle. General Motorsin johtajat kaiketi halusivat häpeäpilkun pois silmistään, sillä lähes kaikki EV1:t tuhottiin.

12 Toyota Prius

Moni autonvalmistaja oli ennen Toyotaa kehitellyt hybridiautoja. Koska bensiini-sähkö -yhdistelmät eivät tuntuneet kaupallisesti kannattavilta, kaikki luopuivat hybridien siirtämisestä sarjatuotantoon. Toyota ei luopunut – ja osui kultasuoneen. Vuonna 1997 esitelty ensimmäisen sukupolven Prius oli myynnissä kuusi vuotta, eikä suurten tuotekehityskulujen vuoksi ollut rahasampo valmistajalle, mutta nosti Toyotan hybridien edelläkävijäksi. Japanilaisten usko Priukseen on sittemmin poikinut isot taloudelliset ja imagohyödyt.

13 Tesla

Vuonna 2003 perustettu Tesla haluaa tuottaa ympäristölle ystävällisiä ja täyssähköisiä autoja. Monialayhtiö Tesla tunnetaan ennen muuta autoistaan, joiden tuotantoa se ei kuitenkaan ole saanut kannattavaksi, vaikka käyttäjät ylistävät joitakin Teslan malleja estottomasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Viime vuosina Tesla on löytänyt uuden tulonlähteen: kun Teslojen hiilidioksidipäästöt ovat nolla, se on myynyt päästöoikeuksia niille autonvalmistajille, jotka eivät yllä esimerkiksi EU:n alati kiristyviin päästönormeihin.

14 TF-X

Ajatus lentävästä autosta on kiehtonut aina, mutta idean muuttamisessa lihaksi muualla kuin scifi-elokuvissa ei näytä olevan kivutonta. Tuorein yrittäjä on kiinalainen yritysjätti Geely, joka jo onnistui nostamaan automerkki Volvon kaupalliseen lentoon. Nyt Geely yrittää nostaa ihan oikeasti lentoon TF-X:ksi nimeämänsä lentävän auton. Lentävää autoa on vuodesta 2006 asti kehitellyt amerikkalaisyhtiö Terrafugia, jonka Geely on hankkinut omistukseensa. Ensimmäiset TF-X:t on luvattu luovuttaa asiakkaille vuonna 2023.

15 Google-auto

Autoja vuosikymmeniä askarrelleet yritykset naureskelivat, kun internetin hakukoneista tuttu Google kertoi vuonna 2010 kehittelevänsä itseohjautuvaa autoa. Kun Google alkoi ripeästi edistyä, kaikki autonvalmistajat joutuivat lisäämään kierroksia tuotekehityshankkeissaan. Googlen projekti on vuodesta 2016 lähtien kulkenut nimellä Waymo, ja testialustoina ovat olleet ennen muuta Chrysler-merkkiset autot.