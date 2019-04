Automallin suosion voi tuhota vaikkapa nimeämällä sen runkkariksi

Autonvalmistajat pohtivat markkinoille tulevien henkilöautojen mallinimiä pitkään ja hartaasti. Nimi ei saa millään kielialueella synnyttää noloja mielikuvia eikä joutua painimaan aiemmin saman nimen saaneen muun tuotteen kanssa.

Moni valmistaja välttää ansan nimeämällä mallinsa erilaisilla kirjain- ja numeroyhdistelmillä. Tunnettuja esimerkkejä ovat Audin A- ja Q-sarjat, BMW:n X- ja i-sarjat tai Hyundain i- ja ix-sarjat.

Kiusallisina malliniminä voi mainita vaikkapa Buick LaCrossen, Mazda LaPutan, Volkswagen Touaregin ja Mitsubishi Pajeron (= espanjaksi runkkari). Niillä kaikilla on jossakin maailman kolkassa sen verran ikävä merkitys, että maahantuonti on ollut pakko aloittaa toisella mallinimellä.

Tässä muutama esimerkki siitä, kuinka autonvalmistajilla on tapana mallinsa nimetä. Käytäntöjä on yhtä paljon kuin valmistajiakin.

Toyota

Toyota on päätynyt uusien malliensa nimeen yleensä jonkin sanan kautta. Latinan sanasta aurum (= kulta) vääntyi Auris, ranskan sanasta advancer (= mennä eteenpäin) Avensis ja japanin sanasta kanmuri (= kruunu) Camry. Prius on latinaa ja merkitsee edelläkävijää. Yariksen juonteena on kreikkalaisen mytologian kauneuden ja eleganssin symboli Charis, jonka alkuun otettiin monissa kielissä kyllä-sanaan viittaava ya.

Volkswagen

Saksalaisvalmistajan nimitoimikunta on ottanut työnsä kivijalaksi ilmeisesti sanakirjan. Sieltä on löydetty mallinimiksi muun muassa meri- ja aavikkotuulia (passat, scirocco, borja) sekä ainakin nimeämishetkellä vähän yläluokkaisia harrastuksia (golf, polo). Yleisöäänestystäkin Volkswagen on kotimaassaan kokeillut: syntyi Tiguan, joka on voittaneen nimiehdottajan mukaan yhdistelmä sanoista tiikeri ja iguaani.

Lamborghini

Yhtiön perustaja Ferruccio Lamborghini rakasti härkätaisteluja. Mallinimiä onkin annettu yksittäisten härkien, härkiä kasvattaneiden tilojen ja matadorien varusteiden mukaan. Huumoriakin on sentään mahtunut mukaan. Kun Lamborghini esitteli hybridikonseptiautonsa, sen nimenkin piti olla hybridi eli kahden asian risteymä. Niin löytyi nimi Asterion, joka kreikkalaisen mytologian mukaan on puoliksi mies ja puoliksi härkä.

Renault

Renault sanoo ulkoistaneensa mallinimien keksimisen autoalasta hyvin vähän perillä oleville konsulteille. Jos näin on, konsultit ovat kerrankin onnistuneet. Clio, Megane, Twingo, Zoe, Kadjar, Kangoo ja muutamat muut ovat lyhyitä ja kaikkialla maailmassa helposti omaksuttavia nimiä. Harmaalle alueelle konsulttien voi todeta päätyneen Koleos-nimen kanssa – koleos on latinaksi kives, ja joillakin kielialueilla se puolestaan tarkoittaa kondomia.

Nissan

Nissan on mallien nimeämisessä yksi automaailman onnistujista. Leaf on esimerkiksi mainio nimi päästöttömyyteen pyrkivälle sähköautolle. Micra on pikkuauton nimenä huikea, koska se ymmärretään jo nimestä pieneksi kaikkialla. Iranilaiselta heimolta lainattua Qashqai-nimeä pidettiin autoalalla liian vaikeana sekä lausua että kirjoittaa, mutta eipä tuo ole myyntiä haitannut. Nissanilla oli joskus tulossa Tone-niminen konseptiauto, mutta se sai viime hetken hätäkasteessa nimen Note, kun nimi oli jollakin tärkeällä markkina-alueella käyttökelvoton. No, muutos oli helppo, kun samat neljä kirjainta tulivat käytetyiksi ja englanniksi molemmat nimet ovat musiikkisanastoa (etno ja teno jäivät vielä varastoon).

Škoda

Škoda ei aiemmin nimivalintojaan paljon selitellyt, mutta Fabia ja Octavia juontunevat vanhoista kunniakkaista nimistä Fabius ja Octavius. Viime vuosien uutuusmaastureiden (Kodiaq, Karoq, Kamiq) ensiesittelyissä nimistä on tarinoitu sitäkin enemmän. Kaikki maasturinimet liittyvät Alaskan alkuperäiskansoihin, ja Škodan viestintä on tarinoinut nimistä värikkäästi. Tarina myy, sanotaan.

Seat

Seat eli alkujaan Espanjan valtion autotehdas pitää tiukasti kiinni perinteistään. Alhambra, Ateca, Cordoba, Ibiza, León, Malaga, Ronda, Toledo ja monet muut löytyvät myös kartalta, eivätkä ole lainkaan hassumpia mallinimiä.