Autossa saa olla luonnetta – mutta älä herranähköön kiinnitä siihen mitä tahansa

Ärsyyntynyt lukija lähetti autotoimitukseen viestin. Hän kertoi olevansa iloinen siitä, että muovin järjettömästä paljoudesta maailmassa on alettu puhua.

Hän toivoi kuitenkin, että myös autojaan tuunaaville ihmisille muistutettaisiin, että muovin hajoamattomuus luonnossa aiheuttaa ympäristöongelmia. Autoissa roikkuu ja keikkuu kuulemma kaikenlaisia härpäkkeitä, jotka ovat tarpeettomia, vanhanaikaisia ja näyttävät naurettavilta.

Autotoimitus päätti katsella ympärilleen parkkipaikoilla ja bongata turhia koristeita ja tuunauksia. Sisälsivätpä ne sitten muovia tai jotakin muuta materiaalia.

Autojen etuvalojen päälle kiinnitettäviä irtoripsiä näkee silloin tällöin. Autonsa irtoripsiin ihastuneet ihmiset saattavat kehuskella, että ripset piristävät mukavasti vanhaakin autoa ja herättävät huomiota. Kieltämättä jotkut autot näyttävät suoraan edestä katsottuna ilmeikkäiltä, sopivalla mielikuvituksella valot voi mieltää silmiksi ja niin edelleen. Ripset ovat kuitenkin vähän väsynyt idea.

Tarroilla kiinnittyvän valekattoluukun voi esimerkiksi monista verkkokaupoista tilata muutamalla kympillä. Toisaalta: kuinkahan iso nautinto siitä ajaessa kumpuaa? Tai kuinka messevä kiroilu sitä irrotettaessa?

Autoon liimattavia tarroja löytyy joka lähtöön. Suurimpia suosikkeja näyttävät olevan niin sanotut hauskat tarrat: "maalainen ratissa", "hitaasti ajaminen tappaa", "F*ck it" ja monet muut saattavat maistua hilpeiltä silloin kun niitä on tilaamassa verkkokaupasta. Vitsi kuitenkin väljähtyy tässäkin tapauksessa muutamassa minuutissa. Vielä pahempia ovat totaaliset ylilyönnit, kuten esimerkiksi luodinreikätarrat tai Ku Klux Klanin tunnus.

Suomen laissa on auton ulkonäölle jonkin verran määräyksiä. Esimerkiksi poliisiautoa muistuttavia teippauksia on siviiliautoista määrätty poistettavaksi. Jyväskylässä joku kekseliäs on askarrellut autoonsa TASKI-kyltin, joka kauempaa katsottuna innostaa taksikyytiä kärkkyvän huitomaan kyydin toivossa.

Unohda kaikki mikä rajoittaa kuljettajan näkyvyyttä. Taustapeilin lähellä roikkuvat karvanopat, urheiluseurojen minipelipaidat ja muu krääsä voivat vaarantaa liikenneturvallisuuden.

Jälkiasennetut ulokkeet, strobovilkut, tummennetut ikkunat, takasiivet, isommat renkaat, heijastavat maalit.... On ihan kiva, jos autolla on luonnetta, mutta aina kannattaa miettiä, mitä autolle saa ja voi tehdä.

Trafin myöntämä lupa tarvitaan tuunauksiin joskus, oma järjenkäyttö on paikallaan aina. Esimerkiksi auton madaltaminen on suosittua, mutta rajansa kaikella. Jyväskylässäkin on kuultu tapauksista, joissa autoa ei ole voinut ajaa pajalta kotipihaan, koska madalletun auton maavara ei riitä lähiön hidastetöyssyissä.