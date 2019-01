Autovuosi alkaa heti superviikonlopulla – ”Valtiovalta teki kuluttajille mieluisan ratkaisun"

Autoalan Tiedotuskeskus ennustaa alkavalle vuodelle uusien autojen myynnin maltillista kasvua Suomessa. Viime vuonna ensirekisteröitiin 120 499 henkilöautoa.

Autovuosi 2019 polkaistaankin käyntiin vauhdikkaasti tulevana viikonloppuna. Autoliikkeet kautta maan esittelevät uutuuksia ja tarjoavat hintaetuja. Kysyimme jyväskyläläisistä autoliikkeistä tärppejä lauantain ja sunnuntain näyttelypäiville.

Viikonlopun tähtenä loistaa RAV4 hybrid

O.K. Auto Oy:n myyntipäällikkö Karri Hyvätti on tyytyväinen, että autoalan tilanne on nyt tasaantunut.

– Valtiovalta teki autoalalle ja kuluttajille mieluisan ratkaisun, kun kompensoivat WLTP-hintoja ja myös autoveron alennus tehtiin. Ne toivat kuluttajille edullisempia hankintahintoja, toteaa Hyvätti.

O.K. Autossa panostetaan Toyotan laajaan hybridivalikoimaan. Viikonlopun tähtenä loistaa täysin uudistunut katumaasturi RAV4 hybrid, joka on ensimmäistä kertaa nähtävillä ja koeajettavissa Jyväskylässä.

– RAV4:n ennakkomyynti on ollut jo käynnissä, mutta nyt se konkretisoituu, kun saadaan auto paikan päälle. Autoja on jo tilattu reilusti näkemättä autoa.

Hyvätti vinkkaa, että kevään aikana on tulossa myös muuta mielenkiintoista.

– Toyota Camry on tehnyt paluun Eurooppaan ja tulee myös Suomeen. Ensimmäinen auto saadaan ehkä huhtikuussa meille, mutta yllättävän iso määrä on jo tilauksia sisässä, kertoo Hyvätti.

Näyttelyn pääteemana Volvo V40 Classic

Käyttöauto Oy:n myyntipäällikkö Mika Tarvainen luottaa, että autokaupan ovet käyvät entistä tiuhempaan nyt, kun uudet hinnastot on saatu hiottua ja autojen hinnat halpenivat muutamasta satasesta jopa tuhansiin euroihin.

Superviikonlopun näyttelystä Tarvainen poimii esiin pari houkutusta.

– Meillä on ensiesittelyssä Suomessa vuoden autoksi valitun Ford Focuksen farmarimalli. Se on iso juttu. Lisäksi Nissanin puolella on Suomen myydyin auto Qashqai uusilla moottoreilla, vinkkaa Tarvainen.

Hämeen Auton myyntipäällikkö Miika Raudasoja kertoo, että viikonlopun näyttelyn pääteemana on Volvo V40 Classic.

– V40:ssa on nyt todella kattavat varusteet vakiona, kuten webasto ja on call-toiminnot. Meillä on myös menossa uusiin Volvoihin AWD- eli nelivetokampanja. Lisäksi uusi V60 cross country on ennakkomyynnissä.

Hämeen Auton näyttelyssä kannattaa tutustua myös Renault Kadjariin, joka tulee uudistuneena ensiesittelyyn.

Veljekset Laakkosen suuren viikonloppunäyttelyn nimi on Expo. Monimerkkitalossa on tarjouksia läpi linjan.

– Škodalla mennään uutuudet edellä. Fabia Soleil on uusi erikoismalli, edullinen mutta hyvillä varusteilla. Kodiaq RS on nyt ensiesittelyssä Jyväskylässä, kertoo Škoda-myyntipäällikkö Valtteri Rossi.

Uudistettuja myyntitiloja juhlistetaan pullakahveilla

Audi Q3 ja A1 Sportback ovat odotettuja uutuuksia, jotka saapuvat ensiesittelyyn Jyväskylän Autotarvikkeen näyttelyyn Aholaidantielle.

Volkswagenin kärkenä on uusi Highline-mallisto.

– Highline-mallit ovat todella kattavalla vakiovarusteilla olevia autoja. Highline löytyy jokaisesta mallista Polosta, Golfista, Tiguanista ja Passatista, kertoo myyntipäällikkö Vesa Raivio.

Seat Tarraco ja Hyundai Kona Electric ovat uusia katumaastureita, joita voi testata Jyväskylän Autotarvikkeen Sorastajantien myymälässä.

– Juhlistamme myös meidän palkittua Hyundai-huoltopistettä ja uudistettuja myyntitiloja. Tervetuloa pullakahveille, toivottaa Hyundai-tuotevastaava Jaakko Immonen.