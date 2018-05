Avaimet sisällä, Mersu nykäisi ovet lukkoon - "Olo on kuin parisuhteessa petetyllä"

Kun lämpö heräsi viime viikonloppuna hellimään keskisuomalaisia, ajeli jyväskyläläinen toimitusjohtaja monien muiden tavoin kesämökille. Tavaraa oli paljon, joten matkaan lähdettiin Mercedes-Benz Sprinter -pakettiautolla.

Kaikki sujui keväisen kivasti, kunnes toimitusjohtaja pyrki mökin pihassa uudestaan autoonsa. Kuten aina aiemminkin, avain oli huolettoman mökkielämän nimissä jätetty auton virtalukkoon.

Tällä kertaa Mersu kuitenkin oli eri mieltä autoon menemisestä. Auto oli nykäissyt ovet lukkoon.

– Aika neuvottomana siinä ensin tuijotin lukittua autoa ja sen sisällä olevia avaimia. Sitten piti alkaa miettiä vara-avainten paikkaa ja sitä, kuka ne voisi jotenkin järjestää mökille. Aikamoisen organisoinnin jälkeen vävypoika uhrautui, haki vara-avaimet ja toi ne mökille. En tiedä, kuinka paljon vävypoikaa harmitti, mutta minua harmitti armottomasti. Kai tässä pitää yrittää lohduttautua vaikkapa sillä, etten ongelman sattuessa ollut esimerkiksi Lapissa hiihtämässä.

– Nyt minulla on Mersun kanssa sama tilanne kuin parisuhteessa, jossa puoliso on käynyt vieraissa. Minä ja Mersu yritämme jatkaa sovussa ja toimia yhdessä, mutta todellinen luotto on mennyt, sanailee Sprinterin omistaja.

Mercedes-Benzin hyötyautoja Jyväskylässä myyvästä ja huoltavasta Vehotrucksista kerrotaan, että Sprinterissä on todennäköisesti ollut johtosarjavika. Niihin kuulemma Sprintereissä törmätään "silloin tällöin, mutta ei todellakaan usein".

Lisäksi Vehotrucksin avulias työntekijä kertoi puhelimessa autotoimittajalle, kuinka Sprinteriin saattaa päästä kyseisessä tilanteessa sisälle pelkän ruuvimeisselin avulla. Arvannette kuitenkin, miksi emme jaa kyseistä niksiä tässä jutussa.