Bürstnerin koeajo sen todisti: Käytetty matkailuauto voi olla uuden veroinen

Saksassa osataan matkailuautojen valmistus eikä ihme, sillä innokasta ostajakuntaa löytyy läheltä. Maa on kirkkaasti uusien matkailuautojen myyntitilastojen kärjessä Euroopassa.

Bürstner on suosittu saksalainen merkki, joka aloitti matkailuvaunujen valmistuksen 1950-luvulla. Vuonna 2017 Bürstner toi markkinoille 30-vuotisjuhlamalliston merkkipaaluna sille, että se oli tehtaillut matkailuautoja menestyksekkäästi kolmen vuosikymmenen ajan. Samana vuonna saksalaismerkki nousi toiseksi uusien matkailuautojen rekisteröintitilastossa Suomessa.

Koeajolla käytetty Bürstner Travel Van T 620 G on yksi juhlavuoden malleista. Autoon noustessa on aistittavissa, että tästä yksilöstä on pidetty hyvää huolta. Yhtä omistajaa palvelleen auton mittarissa on 17 000 kilometriä, mutta sisätilat ovat niin hyvässä kunnossa, että kahden vuoden käyttöikä on vaivoin havaittavissa.

6,6 metriä pitkä ja 2,2 metriä leveä matkailuauto luo kompaktit ja toimivat puitteet arjen sujumiseen tien päällä.

Autossa voi matkustaa neljä henkilöä, mutta parhaiten se palvelee kahden henkilön tarpeita. Ruokapöydän ääreen mahtuu silti isompikin porukka, kun etuistuimet käännetään sohvaryhmän jatkeeksi.

Bürstnerin juuret ovat puusepän taidoissa ja sisätilojen suunnittelussa, mikä näkyy laadukkaana viimeistelynä.

Makuutilassa on muhkeat erillisvuoteet ja runsaasti säilytystilaa. Vaaleat puupinnat ja kokovartalopeili lisäävät valoisuutta ja avaruuden tuntua. Wc-tilassa on suihku piilossa kääntöseinän takana.

Kahden päivän retkellä Bürstner ei vieraillut leirintäalueella, vaan yöpyi kauniilla paikalla veden äärellä. Kaksi kaasupulloa riittää hyvin viikonlopun kokkailuun ja jääkaapissa säilyvät tavarat viileässä ilman, että pitää hakeutua sähkötolpan ääreen. Toki sähkö on tarpeen, jos haluaa, että auton ilmastointi ja lämmitys toimivat myös parkissa, mutta kummallekaan ei ollut tarvetta heinäkuussa.

Kattoluukkujen kautta ilma kiertää mukavasti ja hyttysverkot pitävät ötökät ulkopuolella. Ikkunoiden pimennysverhot estävät valonpääsyn sekä ohikulkijoiden katseet.

Led-valoilla varustettu markiisi tuo illalla tunnelmaa ja päivällä auringonsuojaa.

Tien päällä 2,3 litran dieselmoottori liikuttaa autoa vaivattomasti ja ohjaustehostin tekee kuljettajan hommasta kepeää. Ohjaamon nahkaistuimet ovat miellyttävät istua, mutta ergonomia ei ole täydellisen toimiva 160 senttimetriä pitkälle kuskille, jolla on hankaluuksia ylettyä polkimille. Kuskilla on hyvä näkyvyys eteen ja isojen peilien ansiosta sivuille. Peruutuskameran suppea näyttö jättää toivomisen varaa.

Travel Vanin tilavaan takatalliin mahtuvat väljästi retkeilytuolit ja polkupyörät.Tavaratila kulkee auton läpi ja isot vastakkaiset ovet tekevät lastaamisesta helppoa.

Tämä vaihdokki on kerrassaan kelpo matkakoti, jolla voi huoletta ajaa myös syksyä kohti kattavan talvivarustuksen ansiosta.

Bürstneriä myy Jyväskylässä Jyväs-Caravan Oy.