BMW haluaa palata ylellisellä uutuudellaan kärkiruutuun – katso video koeajosta

Vuonna 1975 markkinoille tullut BMW:n 3-sarja on ollut monin tavoin oman autoluokkansa suunnannäyttäjä lähes koko mallihistoriansa ajan. Kolmonen ei ole ilahduttanut pelkästään tilavan perheauton tai näyttävän työsuhdeauton etsijöitä, vaan myös valmistajaa itseään. Myynti on ollut tasaisen hyvää.

BMW on kehittänet seitsemännen sukupolven 3-sarjalaisen alustaa, moottoreita, tietoviihdepalveluita ja varustelua. Painonpudotuskin on onnistunut noin 50 kilon verran, vaikka mitat ovat edelliseen versioon verrattuina kasvaneet jokaiseen suuntaan. Kokonaispituus on venynyt lähes kahdeksan senttimetriä. pituutta autolla on nyt 4,71 metriä.

Uuteen 3-sarjalaiseen istahtaminen antaa kuljettajalle hyvät värinät.

Vaikka auto on kasvanut, on tunnelma yhä hyvällä tavalla tyköistuva. Ajoasento säätyy moitteettomaksi, ja yleisergonomia on kunnossa.

Keskikonsolin päälinjat ovat rauhallisia. Ohjauspyörän läpi erottuu merkille perinteinen mittaristokyhmy. Keskikonsolia koristaa suuri iDriven näyttö, ja tietoviihdejärjestelmä edustaa uusimmassakin sukupolvessa alan ehdotonta parhaimmistoa.

Keskikonsolin painikkeet on toteutettu hipaisutyyliin yhteisellä levyllä.

Takapenkkiläisillä ovat asiat hyvin: yli neljä senttimetriä pidentynyt akseliväli tuntuu lisätilana etenkin jaloille. Tavaratilan koko on säilynyt entisellään (480 litraa), mutta siihen osa-alueeseen ei petrausta ole peräänkuulutettukaan.

Edellisen 3-sarjalaisen ajettavuutta arvosteltiin rajusti. Etenkin ohjausta. Nyt BMW haluaa palauttaa 3-sarjan ajettavuudessa juurilleen eli luokkansa kärkeen.

Tehdyt muutokset voimistavat ohjauksen keskitystä, mikä taas välittää rengasvoimien muutokset aiempaa selvemmin kuljettajalle. Koeajossa keskialue tuntuu kirkkaammalta ja ohjausvoimat luonnollisemmilta.

BMW:n panostus ajamisen iloon ei ole jäänyt ohjaukseen. Suurimmat muutokset jousitukseen on tehty perusmalleihin, joiden iskunvaimentimiin on lisätty toiset venttiilit hienosäätämään vaimennusta suuremmilla pyöränliikkeillä.

Korin kerrotaan olevan 25 prosenttia entistä jäykempi, ja painojakauma on yhä merkille perinteinen 50/50.

Koeajetun 320d:n kaksilitrainen dieselmoottori, kuten muutkin voimanlähteet, on kehitysversio edeltäjän moottoreista. Ajoltaan dieselturbo on ehtaa BMW:tä. Käyttäytyminen on tasapainoista, liukkaalla alustalla sopivasti pyydettäessä leikkisääkin. Diesel on ripeä, tehokas ja vääntävä. Kulutukseksi luvataan nelivetoiselle 5,7 litraa, mikä on isohkolle autolle mainio lukema.

Ensivaikutelma BMW:n uudesta 3-sarjasta on lupaava, vaikka vallankumouksesta ei ole kyse. Alustan ja voimalinjan yhteistyö on esimerkillistä.

