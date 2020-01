BMW heittäytyi hilpeäksi – i3:n erikoisversion "ei ole tarkoituskaan tuntua autolta"

Las Vegasissa vuoden alkajaisiksi järjestettävä CES-näyttely (Consumer Electronics Show) tuo aina mukanaan myös jännittäviä autouutuuksia ja -ideoita, vaikka kuluttajaelektroniikan karkeloissa pääpaino on tietysti aivan muualla kuin liikkumisessa.

Saksalainen autojätti BMW on jo kiirehtinyt paljastamaan oman CES-erikoisuutensa.

BMW:n hassutus on nimeltään i3 Urban Suite. Se on sähköauto i3:sta askarreltu versio, jonka sisällä tavoitellaan valmistajan mukaan "tyylikkään pikkuhotellin rentouttavaa ilmapiiriä". Mikäli Urban Suite ei tunnu matkustajasta autolta, se ei kuulemma haittaa lainkaan, sillä näin on tarkoituskin.

Urban Suite -versio ei ulkoisesti poikkea vuonna 2013 sekä sähköautona että apumoottorilla varustettuna esitellystä i3:sta.

Sisällä kaikki on kuitenkin muuttunut. Urban Suiten sisustuksessa ovat i3:sta periytyneet vain kojelauta ja kuljettajan istuin.

Oikea etuistuin on poistettu, ja sen tilalla on mukavan näköinen jalkatuki. Takaa löytyvät nojatuolimainen istuin sekä lukuvalolla ja kahvimukin/juomapullon pidikkeellä varustettu pöytä. Myös esiin taitettava näyttöruutu on tarjolla matkustajan iloksi.

BMW:n välittämää kuvaa tutkimalla paljastuu, ettei mukavuus ole jyrännyt turvallisuutta eli nojatuolissakin on turvavyö.

BMW lupaa, että takapenkkiläinen voi luoda itselleen oman äänimaailmansa. Kuvasta ja tiedotteesta ei voi päätellä, miten se pikkuautossa käytännössä toteutuu.

CES alkaa Las Vegasissa tiistaina 10. tammikuuta.