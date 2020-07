BMW tuo autojen perusvarusteen moottoripyöriin – ja myöntää, että "rajua palautetta" on jo tullut

Ei ole salaisuus, että moottoripyörien valmistajista ainakin Ducati, Harley-Davidson, Honda ja KTM ovat testanneet älykkään vakionopeussäätimen toimintaa tuotteissaan. Toistaiseksi vakkareiden kassa on pysytelty testiradoilla, koska kuluttajien suhtautuminen on ollut penseää. Tekniikka kyllä toimii, sillä vakionopeussäätimen voi siirtää autoista 2-pyöräisiin pienin muutoksin.

Nyt ensimmäinen moottoripyörien valmistaja on kuitenkin kertonut tuovansa vakkarit pyöriinsä. Asialla on BMW, joka on kehitellyt yhteistyössä Boschin kanssa moottoripyöriin tarkoitetun vakionopeussäätimien tekniikan.

BMW ei vielä kerro, milloin kaupasta saa ensimmäiset vakionopeussäätimellä varustetut moottoripyörät. Se on tiettävästi kuitenkin valinnut K1600:n ensimmäiseksi uutta tekniikkaa käyttäväksi malliksi.

Moottoripyörien älykäs vakionopeussäädin toimii pääosin samoilla periaatteilla kuin autojen vastaava tekniikka. Toisin sanoen moottoripyörän vakkariin saa asettaa mieleisensä ajonopeuden ja haluamansa turvavälin edellä kulkevaan ajoneuvoon. BMW kiihdyttää ja jarruttaa sitten itsestään edellä ajavien tahdissa.

Erotus autojen ja moottoripyörien välllä on se, että moottoripyörien vakkari ei päästä nopeutta nollaan eikä huomioi seisovia ajoneuvoja. Lisäksi se alkaa hidastaa automaattisesti vauhtia, jos 2-pyöräisen kallistus ei enää ole turvallinen.

Tuo tarkoittaa käytännössä sitä, että vakionopeussäädintä käyttävän moottoripyöräilijän on oltava tarkempana kuin sen avulla etenevän autoilijan.

BMW Motorrad korosti tekniikan julkistamisen yhteydessä, että vakionopeussäädintä kaavaillaan pelkästään lisävarusteeksi. Yhtiö myöntää saaneensa kuluttajatutkimuksissa motoristeilta "myös rajua palautetta vakionopeussäätimestä". Se tarkoittanee käytännössä, että iso osa motoristeista ei ottaisi suurin surminkaan tätä tekniikkaa omaan pyöräänsä.