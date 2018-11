Berlingo ja sen sisaret antavat rahalle vastinetta

Citroën Berlingosta voi käyttää samankaltaisia ilmaisuja kuin äskettäin esittelemästämme Opel Combosta. Syy tähän on tietenkin se, että Berlingo ja Combo ovat sisarmalleja. Samaan ryppääseen kuuluu myös Peugeot Rafter.

Jokainen kolmikon jäsen on jo esitelty tilavana ja helposti muunneltava tila-autona. Lisäksi kunniaa tarjoiltiin äskettäin Vuoden Pakettiauto maailmassa -kisassa, jonka ykköseksi tuomaristo nimitti kolmikon Citroën Berlingo, Peugeot Rifter ja Opel Combo.

Berlingon myynti on alkanut M-versiolla, ja 35 senttiä pidempi XL seuraa ensi vuoden alussa. Molempiin saa joko viisi tai seitsemän istuinpaikkaa.

Pitkän akselivälin ja pystyn istuma-asennon ansiosta tilaa on pituussuunnassa runsaasti. Pystyt kyljet puolestaan antavat hartiatilaa jopa kolmelle takapenkkiläiselle.

Taakse käydään liukuovista. Keskipaikka on tasaisen lattian ansiosta yhtä mellyttävä kuin laitapaikat. Korkea kori on ilmavan oloinen katon tavarahyllyistä huolimatta.

Istuimet näyttävät ja tuntuvat pehmeiltä ja muhkkeilta.

Tuulilasin A-pilarit ovat paksut, ja eteen vietyinä ne muodostavat ikävän katveen mutkaisilla teillä ja risteyksissä.

Ohjaamo on selkeä, ja perustoiminnot hoituvat nappuloilla. Säilytyslokeroita on runsaasti, mutta helpoiten saavutettavissa oleva tila etuistuinten välissä on yllättäen jätetty tyhjäksi.

Tavaratila on suuri ja muodoltaan kuutiomainen. Kaadettuna takaistuimet niiaavat alas takajalkatilaan, ja tekevät pohjasta lähes tasaisen. Kookas takaluukku vie avautuessaan tilaa, mutta pienet nyytit voi pakata avattavan takaikkunan kautta. Se ei tosin kuulu perusvarusteluun, kuten ei myöskään tavaratilan katossa oleva lokerikko, johon pääsee käsiksi niin kontin kuin matkustamonkin puolelta.

Berlingon hinnat alkavat 23 000 eurosta, mikä on kohtuullinen pyyntö tilavasta autosta, jonka perusvarustelutasokin (Live) sisältää esimerkiksi hätäjarrutusavustimen ja kaistavahdin.

Koeajoauton varustelutaso Feel on kolmesta vaihtoehdosta keskimmäinen. Se tuo esimerkiksi erillisistuimet taakse, parkkitutkan ja ison kosketusnäytön bluetooth-yhteydellä. Hintaeroa Liven ja Feelin välillä on vajaat 2 000 euroa.

Koeajossa 1,5-litraisen dieselin säyseämpi versio (100 hv) paljastuu arkiajoon ihan riittäväksi, mutta melko maltillinen tuhannen euron satsaus tuo 30 lisähevosvoimaa.

Kolmas moottorivaihtoehto on 1,2-litrainen, kolmisylinterinen bensiinimoottori (110 hv).

Vaihteisto on joko kuusivaihteinen manuaali tai kahdeksanvaihteinen automaatti. Lisähinta automaatista on noin 2 500 euroa, eikä sitä saa kuin isomman dieselmoottorin kanssa.

Melutaso on alhainen, ja jousitus tasaa niin pienet nypyt kuin isot heitotkin. Suurpiirteinen ohjaus ei rohkaise ylettömään vauhdinpitoon, mutta auto on kevyt pyöritellä taajamassa.

Citroën Berlingo osoittautuu koeajossa taloudelliseksi. Kulutuksen saa perusajossa jäämään alle kuuteen litraan satasella, vaikka viralliseksi keskikulutukseksi manuaalivaihteisella pikkudieselillä luvataan 6,1 litraa.

Berlingon suunnittelussa on painotettu tilavuutta, käytännöllisyyttä ja mukavuutta. Ulkomuotoihin ei ole panostettu, ja hinta on pidetty kurissa yksinkertaisilla sisäratkaisuilla.