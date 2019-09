Bussi kiihdytti ja rollaattorimatkustaja kaatui käytävälle Jyväskylässä – pääluottamusmies kiistää huolimattomuuden

Kiihdyttelevätkö linkkikuskit niin holtittomasti, että matkustajat ovat vaarassa? Huoli turvallisuudesta on poikinut laajan keskustelun sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun rollaattorimatkustaja kaatui bussin käytävälle kuljettajan kiihdyttäessä pysäkiltä liikkeelle.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen eli Linkin asiakas kuvasi tiistaina kokemustaan seuraavanlaisesti:

– Tänään tein taas tutkielmaa bussin lattiasta eli olin nurin. Mikä ihme on osalla linkin kuljettajista, kun lähtee heti liikkeelle, kun olen käynyt leimaamassa matkakorttini edessä. Nousen autoon väliovesta, koska käytän rollaattoria liikkumisen apuna jalkojeni huonouden vuoksi, asiakas kirjoitti.

Myöhemmin hän vielä jatkoi vahvistaen, että on ollut vastaavanlaisista tapauksista yhteydessä Linkin asiakaspalveluun:

– Olen ollut sinnepäin yhteydessä lukuisia kertoja, syyt: välillä nurin bussin lattialla, välillä ovien välissä.

Jyväskylän Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Harri Saarenpäällä ei ole tietoa viimeaikaisista tapauksista. Hänelle asti on puolen vuoden kuluessa tullut kolmesta viiteen vastaavanlaista tapausta.

– Viimeisimmästä kuulin noin kaksi viikkoa sitten, kun ikäihminen oli peräti kaatunut linja-automme kyydissä.

Saarenpää kertoo, että yhtiöllä on Jyväskylän paikallisliikenteessä asiakkaita päivittäin enimmillään yli 30 000.

– Jos tapauksia on yksittäisiä, niin määrä on verrattain pieni. En kuitenkaan missään nimessä halua puolustella tai vähätellä ihmisten turvattomuuden tunnetta. Jokainen vaaratilanne on liikaa, eikä etenkään loukkaantumisia saisi tulla.

Mennään Bussilla Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Luoma-aho sanoo, ettei heille ole tullut palautetta turvattomuuden tunteesta.

– Yhtiöllämme on vain neljä autoa vitoslinjalla eli reiteillä 5 ja 5K Viitaniemestä keskustan kautta Ylistönmäelle.

Sosiaalisessa mediassa kuitenkin kerrotaan useista muista, samankaltaisista asiakaskokemuksista.

– Mulle on kanssa pariin otteeseen rattaiden kanssa käynyt niin, että hädin tuskin kerkeää sisälle kun on jo kaasupohjassa.

– Osalla kuljettajista on myös on/off -ajotyyli, kaasu pohjaan saman tien samoin jarru – matkustajia ei tarvii ravistaa.

– Paristi vein siskoa pyörätuolilla bussissa ja jokaisella kerralla sain kaikilla voimillani pitää kiinni, ettei tuoli mene nurin kun tehdään äkkijarrutuksia, mitkä olisi voitu ennakoimalla ehkäistä.

Myös tyytyväiset asiakkaat kertoivat näkemyksiään Linkin toiminnasta.

– Muutin noin vuosi sitten Espoosta takaisin kotiseudulleni JKL ja ihmettelin kun leimasin korttiani niin bussi ei lähtenyt vasta kun olin istunut. Tätä ei tapahdu Espoossa. Ja aina tervehditään kun astuu Linkkiin. En sitten ole osunut hätähousujen kyytiin.

– Ei oo ainakaan moisia ongelmia käyttämilläni linjoilla. Aina odottavat, että pääsee rauhassa menemään paikalleen, jos on pyörätuoli tai muuta sellaista.

Saarenpään mukaan liikkeelle lähtöihin kiinnitetään huomiota yhtiön kuljettajakoulutuksessa. Korostetaan, että kuljettajan tulisi odottaa ihmisten pääsemistä istumaan, etenkin, jos kyseessä ovat pienet lapset tai vanhemmat ihmiset.

Ihmisten turvallisuutta vaarantavia tapauksia tulee eniten silloin, kun aikataulut ovat ruuhka-aikaan tiukat, eikä kuljettaja malta seurata, että ihmiset pääsevät istumaan.

Saarenpää muistuttaa, että paikallisliikenteessä on myös seisomapaikkoja. Jos linja-autossa on paljon seisovia ihmisiä, pitäisi kuljettajan pystyä kontrolloimaan ajoneuvoa etenkin liikkeellelähdöissä ja pysäkeille saapumisissa.

Luoma-ahon mukaan heidän kahdella reitillä keskituntinopeus on 15 kilometrin luokkaa. Kiihdytykset reittiä ajavilta biobusseilta ovat poissuljettuja, koska niitä ei saa lähtemään liikkeelle niin vauhdikkaasti, että asiakkaille syntyisi vaaran tunnetta.

Kuljettajakoulutuksessaan yhtiö painottaa moottorijarrutusta, jotta tarpeettomia jarrutuksia olisi mahdollisimman vähän.

– Tällöin kyyti on asiakkaille mahdollisimman miellyttävää. Kun jarrupoljinta painetaan kevyesti, saadaan auto pysähtymään tasaisesti.

Luoma-aho sanoo ennakoinnin olevan erityisen tärkeää linja-auton ajamisessa. Liikkeelle lähtiessä tiedetään, että todennäköisesti 200 metrin päässä olevalla pysäkillä täytyy taas pysähtyä.

– Meillä on myös käytössä sähköinen seuranta, josta näkee, onko ajossa tarpeettomia jarrutuksia, turhia kiihdytyksiä tai suuri polttoaineenkulutus.

Pääluottamusmies Jukka Hämäläinen Jyväskylän Liikenne Oy:ltä kertoo, että asiakaspalaute koskee pääsääntöisesti linja-autojen aikatauluja tai maksutapahtumia.

Hämäläinen haluaa muistuttaa muita tielläliikkujat tieliikennelaista.

– Pysäkiltä ajotielle palaavalle linja-autolle tulee antaa tilaa, jos nopeusrajoitus on alle 60 kilometriä tunnissa.

Äkkijarrutuksia syntyy myös ahtailla risteysalueilla, kun pyöräilijä lähestyy suojatietä vauhdilla ja kuljettaja reagoi siihen äkisti.

Hämäläinen sanoo, että kuljettajat, jotka eivät sitoudu yhtiön arvoihin ja toimintamalleihin, eivät kovinkaan kauan ole heillä töissä.

– Sanoisin, että 99-prosenttisesti tapaturmatapaukset ovat puhtaita vahinkoja, eikä niissä ole kyse huolimattomuudesta.

Saarenpää, Hämäläinen ja Luoma-aho sanovat, että vaaratilanteisiin puututaan aina tapauskohtaisesti.

– Esimies keskustelee kuljettajan kanssa kahden kesken. Tilanne käydään yksityiskohtaisesti läpi ja muistutetaan, että tärkeintä on ihmisten turvallisuus, eikä aikataulussa pysyminen, Saarenpää sanoo.