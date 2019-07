Citroën C5 Aircross: Esapekka Lapin kartturi Janne Ferm ei halua stressata ratissa, vaan antaa auton viedä

Janne Ferm saa työssään niin kovaa kyytiä, että vapaa-ajalla hän haluaa nauttia autoilun mukavuuksista. Ferm ajaa rallia Esapekka Lapin kartturina Citroënin tehdastiimissä. MM-sarjassa parivaljakko kiitää ärhäkällä Citroën C3 WRC:llä, mutta siviilissä perheenisät ajelevat leppoisammin saman automerkin C5 Aircross SUV:illa.

Ferm sai upouuden katumaasturin käyttöönsä toukokuussa. Kysyimme häneltä, miten ranskalaisen autonvalmistajan lippulaiva on palvellut kolmen kuukauden aikana.

Citroën C5 Aircross on muhkean kokoinen, 4,5 metriä pitkä ja 1,84 metriä leveä. Ferm tykkää siitä, että autossa on riittäväsi tilaa väljään matkustamiseen. Hän ajelee eniten lentokentän ja kodin väliä, koska työ vie maailmalle, mutta toisinaan pakataan koko perhe katumaasturiin.

– Olimme tällä lomareissulla Suomessa ja hyvin mahduttiin kaikki neljä, minä, vaimo ja kaksi lasta. Vaikka lyö lasten turvaistuimet takapenkille, niin keskelle mahtuu vielä aikuinen istumaan.

Auton tavaratila on luokkansa suurin ja vetää jopa 720 litraa. Tänään Fermillä on mukana vain golfbägi, mutta testattu on, että isompikin lasti kulkee kätevästi.

– Oli yllätys, kuinka paljon tavaratila vetää. Kolmen yön reissulla sinne mahtui kaikki perheen kassit ja lasten kärryt ilman, että joutui ottamaan hattuhyllyä pois.

Ralliautosta on riisuttu kaikki turha pois eikä mukana kulje mitään ylimääräistä. Janne Ferm on tyytyväinen, että omassa autossa on säilytystilaa tärkeille tavaroille. Keskikonsoli on korkea ja kaikki kätevästi käden ulottuvilla.

– On mahtavaa, että saa laitettua kaikki tavarat omille paikoilleen. Haluan, että autossa on siistiä. Mulla ei ole ikinä ruokaa autossa, mutta juomapulloja ja kahvia löytyy usein. Tässä autossa on niillekin hyvät pidikkeet.

Kartturin työ vaatii täydellistä keskittymistä eikä rallitaipaleella ole aikaa maisemien katseluun. Vapaa-ajalla Ferm arvostaa helppoa ajamista ja antaa auton avustaa kuljettajaa. C5 Aircrossissa on pitkälle kehittyneitä ajoavustinjärjestelmiä.

– Käytän monia härpäkkeitä, kuten vakionopeudensäädintä. Kun on etututka ja sen laittaa päälle, voi ajaa letkassa eikä tarvi murehtia mistään. Se on loistava keksintö ja ajolinja-avustin on tosi hyvä varsinkin moottoritiellä.

Langaton tekniikka saa Fermiltä kiitosta. Myös puhelin latautuu omassa lokerossaan ilman piuhoja.

– Käytän paljon bluetoothia. Automatkat ovat mulle omaa aikaa ja puhun usein puhelimessa. Yötä vasten kuuntelen musiikkia ja kun puhelin on yhdistettynä, sitä voi kuunnella spotifyn kautta.

Automaattivaihteisto on Fermille ainoa oikea eikä hän manuaalipainikkeita hiplaile, vaikka ne löytyvät auton ratista. Sekin liittyy ajamisen vaivattomuuteen.