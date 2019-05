Crossfire on harvinaista herkkua – mutta voi kun olisi jäänyt pari palaveripullaa syömättä

Jos menet autoliikkeeseen, voi käydä kuten autotoimittajalle. Teet vastustamattoman löydön. Vaikka auto- tai rahatilanteesi olisi mikä hyvänsä, seuraavalta etapilta tuntuu väistämättä nimen kirjoittaminen myyjän papereihin. Ja heti, ettei joku muu ehdi väliin.

Juuri näin kävi, kun toimittaja näki vuosimallin 2006 Chrysler Crossfiren.

Suomessa harvinainen Crossfire on amerikkalaisten vastine samaan autoluokkaan, jossa kamppailevat esimerkiksi Mercedes-Benz SLK ja BMW Z4.

Chrysler Crossfiren mittarissa on 185 000 kilometriä. Autolla on hintaa 11 880 euroa.

Hinta tuntuu kohtuulliselta. Etenkin kun ottaa huomioon, että kyseessä on harvinaisten urheiluautojen äiti. Näitä on autoliikkeissä esillä satunnaisesti.

Koeajettu Crossfire on coupe, vaikka avomallejakin on ollut joskus tarjolla myös Suomessa.

Vaihteistona on kuusivaihteinen manuaali. Vetotapa on aina takaveto – vaihteistoksi Crossfiren mallistoon on voinut valita myös automaatin.

Konehuoneesta löytyy 3,2-litrainen V6-moottori, joka tuottaa 218 hevosvoimaa. Nykymittapuulla bensiinimoottori on urheilulliseen autoon toki säyseä, mutta se liikuttaa autoa edelleen hyvin. Jakopää toimii ketjulla, joten jakohihnan vaihdoista ei tarvitse murehtia.

Autossa istutaan matalalla, joten ostajakandidaatin kannattaa ensin testata, millaisen jumpan auton sisälle pääseminen aiheuttaa. Tämänkertainen koeajaja on palaveripullien ystävät ry:n pitkäaikainen jäsen, mikä teki ksukin taipumisen autoon vähemmän viehkeäksi.

Kun on onnistunut taiteilemaan itsensä sisälle, on nahkapenkillä mukava istua. Auto on kaksipaikkainen – ja hyvä niin. Edes nimelliselle takapenkille ei olisi tilaa. Myös tavaratila on jouduttu muotoilemaan hankalaksi arkikäyttöä ajatellen, joten siitäkään ei voisi lisätilaa nipistää.

Hallintalaitteet löytyvät päteviltä paikoilta, ja ajoasento on säädettävissä kohdilleen. Vaihdekepin liikkeet on lyhyet. Alustatuntuman jämäkkyys ja moottoriäänet henkivät urheilullisuutta.

Mitään epäilyttävää ei ilmene koneen lämmettyä, ja tekniikkapuoli vaikuttaa täysin toimivalta.

Kun lopuksi vielä kävelen autoa ympäri ja yritän pähkäillä Chrysler Crossfirelle käyttötarkoitusta, ainoat ajatuksiin tunkevat asiat ovat hauskanpito ja itsensä palkitseminen.

Samalla muistuivat mieleeni sanat, jotka kuulin eräällä lomareissulla, kun pällistelin paikallisen isännän harrastekalustoa: ”Sitten kun siltä tuntuu, ota elämäntasauslaina ja osta harrasteauto”.

Kyllä. Autoharrastukseen tämä auto soveltuisi täydellisesti.

Järkisyitä Chrysler Crossfiren ostoon on kovin vaikea keksiä, mutta todellinen automieshän osaa tehdä hankintansa puhtaasti tunteella.

Minulle se olisi kelvannut, mutta eihän sitä löysää kymppitonnia taaskaan löytynyt kotona edes tyynyn alta. Elämäntasauslaina puolestaan saa vielä odottaa vuoroaan.

Autoa myy Rinta-Jouppi.