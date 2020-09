Den glider in – korealaisten vuoro käydä historiallisesti näpäyttämässä ruotsalaisia ja Volvoa

Ruotsin autokaupan mallikohtaiset kuukausitilastot ovat tavallisesti yksitoikkoista luettavaa. Esimerkiksi pari kuukautta sitten eli heinäkuussa lista näytti tältä: 1) Volvo S/V60, 2) Volvo XC60, 3) Volvo XC40.

Joskus on Volvo-rintamaa horjuttanut Volkswagen Golf, mutta niin kauan kuin Ruotsissa on pidetty virallisia ensirekisteröintitilastoja, kärjessä on on aina ollut eurooppalainen automalli. Edes Suomessa juhliva Toyota ei koskaan ole yltänyt paalupaikalle Ruotsissa.

Juuri nyt pauhaa " Den Glider In" kuitenkin yllättävässä osoitteessa. Elokuun ensirekisteröidyin malli Ruotsissa oli Kia Niro. Korealaisvalmistajan Niro kirjautti 1 222 ensirekisteröintiä, mikä merkitsee 4,8 prosentin markkinaosuutta.

Päälle tuhannen ensirekisteröinnin kipusivat myös Volkswagen Golf ja Volvo XC60, mutta kotikenttäetu riitti nyt tuomaan Volvolle vain pronssin.

Automerkkien kamppailussakaan ei ollut Volvon kuukausi, sillä Volkswagen vei siltä ykkössijan. Kia oli brändeissä kolmonen.

Täyssähköauto Polestar 2 toi lohtua ruotsalaisille kotimaan myyntitilastoissa. Automallia rekisteröitiin elokuussa 284 kappaletta, mikä löi selvästi esimerkiksi jokaisen Tesla-mallin. Kuva: Polestar

Elokuuhun 2019 verrattuna kuukauden ensirekisteröinnit olivat Ruotsissa 13,4 prosenttia miinuksella, joten ei naapurin autokaupassakaan hurraata huudeta. Tosin elokuu 2019 oli maan autokaupan historian toiseksi vilkkain.

Autojen voimanlähteissä ruotsalaiset alkavat kallistua sähkön suuntaan. Täyssähköisten autojen ja ladattavien hybridien osuus kokonaismarkkinasta oli elokuussa 29 prosenttia.