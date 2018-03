Edullinen suomalaiskeksintö tekee renkaanvaihdon helpoksi

Laukaalainen yrittäjä ja keksijä Viljo Pasanen rakensi 2000-luvun alussa rinnetontille. Kottikärryjen hikinen työntäminen ylämäessä kävi raskaaksi, joten hän askarteli moottorin renkaan sisään ja pisti kottikärryt etenemään akun antamalla voimalla. Nykyisin sähkökäyttöisiä kottikärryjä valmistaa moni yhtiö.

– Niitä valmistetaan Kiinassa niin halvalla, ettei siinä leikissä kannata suomalaisen pienyrittäjän kamppailla, sanoo Pasanen.

Pasanen on sen jälkeen esitellyt useita keksintöjä. Niistä uusin on rengasrenki, jonka ensimmäinen 50 kappaleen tuotantoerä meni kaupaksi nopeasti. Nyt Pasasella on valmiina toinen, noin 60 kappaleen erä.

– Myös rengasrenki syntyi omasta tarpeesta. Vaihdoin matkailuautoon renkaita, jotka olivat isoja ja hankalasti käsiteltäviä. Siinä äheltäessä heräsi ajatus, että onhan renkaan nostamiseen ja oikeassa asennossa pitämiseen oltava helpompi tapa.

– Keksimisen prosessi on usein sellainen, että kun se lamppu vain ensin syttyy päässä, niin tekninen toteuttaminen on jo helpompaa. On minulla tosin rengasrengistäkin kaikenlaisia prototyyppejä autotallin seinät täynnä, joten piti sitä aika monta kertaa säätää, nauraa Pasanen.

Rengasrengin idea on yksinkertainen. Sähkösinkityistä metalliosista kootulla laitteella nostetaan rengas oikealle korkeudelle, jolloin pyörän kohdistaminen pultteihin on helppoa eikä renkaanvaihtajan tarvitse missään vaiheessa rasittaa selkäänsä renkaita nostellessaan. Rengas pysyy koko ajan oikeassa asennossa, joten sen kiinnittäminen pulteilla on helppoa.

Rengasrenkiin on saatavana lisävaruste, joka muuttaa sen hetkessä renkaiden kuljetuskärryksi.

Pasasen yritys VP-Tekno Oy myy rengasrenkiä 75 euron hintaan.

– Ei tällä isoa tiliä tehdä, mutta koska rengasrengit syntyvät melko näppärästi ja palaute on ollut hyvää, niitä tekee mielellään. Keskiraskaille ja kevyille ajoneuvoille en ole vastaavaa tuotetta nähnyt, eikä ELY-keskuskaan löytänyt mitään samankaltaista.

Rengasrengillä on hyödyllisyysmallisuojaus.