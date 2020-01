Ehkä oli jo aikakin: Pian Suomeen ehtivällä Ford Pumalla on voittajan geenit

Uusi Ford Puma tulee suomalaisille jälleenmyyjille ensiesittelyyn viikolla 7. Odotukset uutuudelle ovat kovat, sillä Puma on kerännyt runsaasti suitsutusta. Arvostettu brittiläinen What Car? -lehti jopa ehti valita sen Vuoden autoksi.

Moni saattaa suhtautua Pumaan tietyin varauksin. Osalle riittää epäluulon syyksi se, että auto valmistetaan Romaniassa. Joillakin taas on lähimuistissa edellinen Fiestan pohjille rakennettu Fordin katumaasturi eli Ecosport. Jos Ecosportia kutsuu Fordin 2000-luvun näyttävimmäksi epäonnistumiseksi, ei liioittele yhtään. Ei Fordin Kuga- ja Edge-maastureitakaan tosin ole voinut maailmanvalloittajiksi ylistää.

Tällä kertaa voi heittää huolet nurkkaan, vaikka myös Puma on askarreltu Fiestan kivijalkaan. Puma on sekä kokonaismitaltaan että akseliväliltään tuntuvasti Fiestaa pidempi, mikä näkyy tavaratiloissa ja väljyytenä takapenkillä. Katumaasturimainen korkeus tuntuu Pumassa myös.

Ford on jo pitkään aktiivisesti tarjoillut kuvia ja mielikuvia Puman tavaratilan Megabox-syvennyksestä. Se on 80-litrainen, varsinaisen tavaratilan alla oleva lisäkuljetustila. Megaboxin varsinainen täky on puhdistamisen helppous: syvennys on vaivattomasti vesipestävä. Tilan pohjassa on tyhjennystulppa, joten pesuveden voi helposti valuttaa pois. Toimiva idea.

80-litrainen Megabox-syvennys ei suutu esimerkiksi likaisten kumisaappaiden kuljettamisesta.

Megaboxin pesemistä helpottaa, että vedet voi laskea pois tyhjennystulpan avulla.

Tavaratila on Pumassa mukavasti 456-litrainen (kevythybrideissä 402-litrainen).

Ensimmäiset Suomeen tulevat Pumat ovat kevythybridejä. Silläkin saralla Ford menee etujoukoissa, sillä kevythybridismi on tähän saakka yhdistetty lähinnä isompiin autoluokkiin.

Puman itselatautuva EcoBoost-hybriditeknologia sisältää pienen 48 voltin sähkömoottorin ja 1,0-litraisen bensiinimoottorin. Myöhemmin tänä vuonna alkaa Pumaa saada pelkällä bensiinimoottorilla ja myös dieselinä.

Pumassa on kolme tai viisi ajotilaa – tulkinnan mukaan. Varsinaiset ajotilat ovat Normal, Eco ja Sport, mutta lisäksi löytyvät liukkaan pinnan ja kevyen maastoajon säädöt.

Kun ajettavuus on fiestamaisen hyvä, ulkomuodot tasapainoiset ja jo perusvarustelu kattava, Puma hämmentää rajusti kompaktien katumaastureiden jo ennestään rajua myyntivääntöä.

Kova kisa on pidetty mielessä hinnoittelussakin. Puman lähtöhinta Suomessa on 23 441 euroa.