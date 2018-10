Ei katsastaminen lopu, muistuttavat rohkeasti ketjuaan laajentavat nuoret yrittäjät

Vaajakoskentiellä on avajaismakkaroiden käry jo tiessään, mutta kahvipöytä on valmiiksi katettu, kun aamun ensimmäinen asiakas tuo autoaan katsastukseen. Se kuuluu talon tapoihin kaikissa Veikon Katsastus Oy:n toimipisteissä, joista uusinta juhlittiin viime viikolla.

Oikeastaan paikka ei ole uusi, sillä yrityksen perustaja Veikko Rajala aloitti samassa osoitteessa katsastustoiminnan vuonna 1997. Sitä ennen hän oli perustanut Suomen ensimmäisen yksityisen katsastusaseman Joutsaan.

Veikon pojalle Juuso Rajalalle Vaajakoskentien tienoo on tuttua, koska perhe asui Halssilassa.

– Tämä on paluu juurille. Olen kasvanut katsastushallissa perheen yrityksen kautta, Juuso Rajala sanoo.

Antti Hägg, 33, ja Juuso Rajala, 24, ottivat vetovastuun Veikon Katsastuksesta viime vuonna. Hägg on ollut firman palkkalistoilla vuodesta 2012, kun Kuormaajantien katsastusasema avattiin. Nyt hän jatkaa yrityksen osakkaana.

Yrittäjät ovat kyynärpäitään myöten mukana katsastusyrityksen arjessa. Häggin päätyömaana ovat katsastushallit, koska hän on alan ammattilainen. It-alalle kouluttautunut Rajala hoitaa talous- ja toimistohommia, mutta molemmat venyvät tarvittaessa vaikka makkaranpaistoon.

Katsastustoiminta on voimakkaasti säädelty ja kilpailtu ala sekä herkästi tunteita herättävä. Ei ehkä monenkaan nuoren yrittäjän unelma onnesta, mutta tämä kaksikko uskoo menestykseen ja siihen, että hyvän palvelun paikkaan tullaan toistekin.

– Hinta on se millä ihmiset saadaan liikkeelle, mutta tärkeintä on palvelu. Oli katsastuspäätös mikä vaan, asiakas on saatava lähtemään tyytyväisenä ulos. Jos autossa on vikaa, se ei ole kivaa, mutta tätä työtä tehdään turvallisuuden takia, toteaa Hägg.

Rajalan mukaan katsastusalan hintakilpailu on melko tiukkaa Jyväskylässä.

– Hinnat ovat valtakunnan keskitason alapuolella. Me pyrimme ilmoittamaan hinnat selkeästi ja kerromme kokonaishinnan ilman pikkupränttejä. Se on reilua asiakasta kohtaan.

Uusi katsastuslaki harventaa henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastusten välejä ensi vuodesta alkaen. Se tietää lovea liikevaihtoon. Alalle on ennustettu runsaasti irtisanomisia.

Veikon Katsastus on kasvanut vuoden aikana yhdestä toimipaikasta neljään. Miksi ryhdyitte laajentamaan, vaikka alan tulevaisuus ei näytä ruusuiselta?

– Ei katsastaminen lopu, meitä tarvitaan. Jyväskylä on kohtuullisen suuri markkina ja Keski-Suomessa arvostetaan yksityisiä toimijoita. En usko, että yksityiset asemat joutuvat ensimmäisinä pulaan, arvioi Hägg.

Rajala lisää, että maakunnissa autokanta on vanhempaa kuin pääkaupunkiseudulla, mikä osaltaan pehmentää iskua.

Veikon katsastusasemista kaksi sijaitsee Jyväskylässä, yksi on Karstulassa ja yksi Suolahdessa. Henkilökuntaa on yrittäjien lisäksi kymmenen.

– Teemme asioita toisinpäin. Olemme laajentaneet, mutta pienillä panostuksilla ja vähällä henkilökunnalla. Katsomme, mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Veikkokin on painottanut, että muutosten kanssa pitää olla hereillä ja varautua niihin.

Onko kiikarissa jo viides Veikon katsastusasema?

– Tämä kuvio on hyvä, nyt täytyy hetki hengähtää, sanoo Juuso Rajala.

Antti Hägg nyökyttelee vieressä, mutta ilmassa roikkuu sana toisaalta.

– Emme olisi arvanneet vielä vuosi sitten, että meillä on tänään neljä toimipistettä.