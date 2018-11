Ei pidä paikkaansa, vastaa virkamies epäilyihin korkeiden reunakivien aiheuttamista rengasrikoista Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin katutyömaat ovat herättäneet kysymyksiä Keskisuomalaisen mielipidepalstalla syksyn aikana.

Miksi Ruusupuiston katutyömaalla reunakivet ovat niin teräviä, kysyy nimimerkki Rengasrikkoja. Samalla asialla on nimimerkki Kumi puhki, joka ihmettelee, miksi uudet reunakivet ovat liian korkeita ja teräviä.

Kolmas kysyjä epäilee, ovatko rouhean näköiset graniittikivet halvalla saatuja.

Kysymyksiin vastaa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialan rakennuttajapäällikkö Jari Lohi.

– On totta, että Ruusupuistossa käytetään graniittista reunakiveä, joka on laadultaan roheampaa, mutta kivien korkeus ei ole muuttunut. Ajoradalla reunakivien normaali näkymäkorkeus on 12 senttimetriä. Ruusupuiston työmaan kohdalla ajoradalta puuttuu osittain viimeinen päällystekerros, joka on 4-5 senttiä, joten tällä hetkellä reunat voivat näyttää korkeammalta kuin mitä lopputulos tulee olemaan. Asuntokaduilla, missä ajetaan reunan yli, käytetään yleensä betonisia reunakiviä, joiden korkeus on 6-8 senttimetriä.

Aiheuttavatko uudet graniittikivet rengasrikkoja autoille?

– Eivät aiheuta, jos normaalisti ajellaan. Kaistaleveyttä on niin paljon, että ei siellä tarvitse kadun reunassa kiinni ajaa. Reunakiviä lasketaan ja loivennetaan niissä paikoissa, joissa on tontille tai pysäköintiruutuun ajoa, että ei niissäkään saa renkaita rikki.

Ovatko uudet graniittikivet halvempaa laatua?

– Käytämme yleisesti kahta erilaista graniittikiveä, molemmat tuotetaan pääosin Kiinassa. Jyväskylässä on pitkään käytetty ns. faasikiveä, jota ei tietääkseni käytetä muualla Suomessa. Se on työstettyä tilaustavaraa ja hieman kalliimpaa, mutta se ei ole ratkaisevaa, vaan se, että tämä viime aikoina käytetty reunakivi on varastotavaraa, jota saadaan nopeilla toimitusajoilla. Jatkossa käytämme edelleen faasikiveä ruutukaava-alueen sisäpuolella, kuten Yliopistonkadun tulevalla työmaalla.