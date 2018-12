Eikö komea lierihattukaan anna oikeutta pyöräillä missä tahansa?

Viikon lukijakysymys lennähtää tällä kertaa läheltä Keskisuomalaisen toimitusta eli Jyväskylän Aittorinteeltä. Autoilija Yläaitankadulta ihmettelee, saako polkupyörällä liikkua ihan missä kohti ajorataa tahansa. Lukijan mukaan jyväskyläläiset pyöräilijät ovat alkaneet käyttää autojen ajokaistoja, vaikka hyväkuntoisia pyöräteitä olisi tarjolla.

Kysymys on hyvä ja ajankohtainen myös siksi, että auto- ja liikennetoimituksessa on viime viikkoina muutaman kerran tehty sama havainto. Jostakin syystä pyörätie ei kaikille maistu, eivätkä nyt kelpaa edes tekosyyksi huonosti tehdyt lumityöt kun lunta on tullut vasta nimeksi.

Ajoneuvolain mukaan polkupyörällä on ajettava pyörätiellä, mikäli sellainen on liikennemerkein osoitettu.

"Jos pyörätietä ei ole osoitettu, on pyöräilijän käytettävä ajoradan (= autotie) oikeaa reunaa. Ajoradalla ei siis saa pääsääntöisesti pyöräillä, jos kulkusuunnassa on pyörätie", todetaan ajoneuvolain 19. pykälässä.

Autotoimituksen tällä viikolla Tourulantiellä kännykkäkameraan ikuistama herrasmies oli tämän liikennesäännön rikkomisessa ihan oma lukunsa. Hän pyöräili kelpo tovin ja kiirehtimättä keskellä autokaistaa, vaikka reitillä olisi ollut koko ajan valittavana pyörätie. Hullunrohkea pyöräilijä näytti lisäksi käyvän liikennevaloissa napakkaa keskustelua valinnoistaan, kun joku autoilija häntä asiasta valisti.

Vaikka vaaleat housut, valkoiset sukat ja lierihattu olivat yllättäviä valintoja joulukuiselle pyöräretkelle, on keskitien pyöräilijällemme sentään annettava pisteet punaisesta takavalosta. Tällä ajotyylillä kaikki näkyvyyttä lisäävä on nimittäin kovasti paikallaan.